Кацуріна привітала сина з 4-річчям кількаярусним тортом і тематичним святом
23 липня, 17:15
Дизайнерка Даша Кацуріна привітала з днем народження сина Івана.
У своєму Instagram вона показала, як святкували 4-річчя хлопця.
Нагадаємо, ще кілька років тому нинішній хлопець Даші і друг її дітей, співак Володимир Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а сама Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним (від якого виховує сина-іменинника і доньку Сашу).
У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - також разом.
Минулого року Даша розказувала, як поєднує материнство і карʼєру.
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