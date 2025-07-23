Кацуріна привітала сина з 4-річчям кількаярусним тортом і тематичним святом

Дизайнерка Даша Кацуріна привітала з днем народження сина Івана.

У своєму Instagram вона показала, як святкували 4-річчя хлопця.

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Звісно, не обійшлося без креативного торта

Нагадаємо, ще кілька років тому нинішній хлопець Даші і друг її дітей, співак Володимир Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а сама Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним (від якого виховує сина-іменинника і доньку Сашу).

У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - також разом.

Минулого року Даша розказувала, як поєднує материнство і карʼєру.