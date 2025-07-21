Кацуріна у міні на португальському узбережжі наробила атмосферних кадрів з дочкою і сином

Дизайнерка Даша Кацуріна нещодавно повернулася з відпустки в Португалії, куди вже не вперше їздить з двома дітьми - дочкою Олександрою і сином Іваном.

У своєму Instagram вона поділилася зворушливими моментами, які закарбувала на фото.

Даша у коротенькому сарафані бігала пляжем з дітьми та ніжно їх пригортала до себе.

Даша Кацуріна поділилася теплими кадрами з португальської відпустки Фото @borisovnanastya

"Вдячна за те що маю", - коротко написала Кацуріна.

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Як відомо, діти Кацуріних половину часу проводять з татом і його дружиною Надею Дорофєєвою. І нерідко це бувають ночі в укритті під час обстрілів. До речі, своє 35-річчя Надя також святкувала з дітьми чоловіка.