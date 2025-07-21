Кацуріна у міні на португальському узбережжі наробила атмосферних кадрів з дочкою і сином

Тамара Кудрявченко - 21 липня, 09:45

Дизайнерка Даша Кацуріна нещодавно повернулася з відпустки в Португалії, куди вже не вперше їздить з двома дітьми - дочкою Олександрою і сином Іваном. 

У своєму Instagram вона поділилася зворушливими моментами, які закарбувала на фото. 

Даша у коротенькому сарафані бігала пляжем з дітьми та ніжно їх пригортала до себе. 

Кацуріна з обома дітьми

Даша Кацуріна поділилася теплими кадрами з португальської відпустки

Фото @borisovnanastya

"Вдячна за те що маю", - коротко написала Кацуріна. 

Донька Кацуріних

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Даша з сином Іваном

Даша з сином Іваном

Хлопчик дуже схожий на свого тата Мішу Кацуріна

Хлопчик дуже схожий на свого тата Мішу Кацуріна

Кацуріна з сином на пляжі

Рідкісні миті безтурботного життя подалі від війни

Як відомо, діти Кацуріних половину часу проводять з татом і його дружиною Надею Дорофєєвою. І нерідко це бувають ночі в укритті під час обстрілів. До речі, своє 35-річчя Надя також святкувала з дітьми чоловіка

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