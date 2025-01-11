Павлік привітав єдину доньку з днем народження рідкісним фото з нею та онуком

Юлія Леськова 11 січня, 12:26
Віктор Павлік позує для фото
Фото з Instagram Віктора Павліка

Співак Віктор Павлік на рідкісному фото показав свою єдину доньку Христину та привітав її з днем народження. Їй виповнилося 38 років.

У своєму Instagram Віктор показав кадр, на якому позує зі своєю донькою та онуком, всі троє посміхаються.

"Доню, вітаю", - написав співак.


Віктор Павлік з дочкою та онуком

Павлік дуже рідко показується зі своєю єдиною донькою

До речі, у Віктора Павліка є ще двоє синів: 40-річний Олександр та 3,5-річний Михайло.

Як відомо, у співака був ще один син Павло, але він помер у 2020-му році після тривалої боротьби з онкологією.

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