Павлік привітав єдину доньку з днем народження рідкісним фото з нею та онуком
Співак Віктор Павлік на рідкісному фото показав свою єдину доньку Христину та привітав її з днем народження. Їй виповнилося 38 років.
У своєму Instagram Віктор показав кадр, на якому позує зі своєю донькою та онуком, всі троє посміхаються.
"Доню, вітаю", - написав співак.
До речі, у Віктора Павліка є ще двоє синів: 40-річний Олександр та 3,5-річний Михайло.
Як відомо, у співака був ще один син Павло, але він помер у 2020-му році після тривалої боротьби з онкологією.
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