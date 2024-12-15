"Найкращі 3,5 роки мого життя": дружина Павліка з нагоди дорослішання сина показала зворушливе відео
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова замилувала підписників архівними кадрами зі своїм 3,5-річним сином Михайлом.
Відео вона поділилася у своєму Instagram.
"Любимому синочку сьогодні 3,5 рочки. Найкращі 3,5 роки в моєму житті. Я вдячна за кожен наш день, за кожну хвилинку. Ти синочок, мій самий найкращий", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова з сином попозувала коло новорічної ялинки.
Як відомо, Репяхова полюбляє влаштовувати з сином атмосферні фотосесії. Наприклад, восени вони наробили світлин коло гарбузів.
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