"Найкращі 3,5 роки мого життя": дружина Павліка з нагоди дорослішання сина показала зворушливе відео

Юлія Леськова 15 грудня, 10:55
Катерина Репяхова позує з сином для фото
Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова замилувала підписників архівними кадрами зі своїм 3,5-річним сином Михайлом.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

"Любимому синочку сьогодні 3,5 рочки. Найкращі 3,5 роки в моєму житті. Я вдячна за кожен наш день, за кожну хвилинку. Ти синочок, мій самий найкращий", - написала вона.


Катерина Репяхова з сином

Репяхова показала кадри з маленьких сином

Віктор Павлік з сином

Замилувала блогерка й моментами, на яких Павлік ніжно цілує сина

Катерина Репяхова тримає сина на руках

Катя ніжно звернулася до сина на 3,5-річчя

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова з сином попозувала коло новорічної ялинки.

Як відомо, Репяхова полюбляє влаштовувати з сином атмосферні фотосесії. Наприклад, восени вони наробили світлин коло гарбузів.

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Репяхова
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