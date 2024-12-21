Дружина Павліка в декольтованому оксамиті потанцювала коло сяючої ялинки. Відео

Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно показувала кадри дорослішання їхнього сина, потішила відео з новорічним вайбом.

Роликом Катя поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Репяхова поправляє на ялинці гірлянди та весело пританцьовує. Для відео вона одягнула оксамитову сукню з V-подібним декольте.

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"Як ваш новорічний настрій?" - поцікавилася блогерка у підписників.

Катя поділилася з фоловерами святковим настроєм

Блогерка влаштувала танці на тлі новорічної ялинки

Здається, Репяхова дуже чекає на Новий рік

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показувала атмосферні фото з сином, які наробила коло новорічної ялинки.

Як відомо, якось Репяхова опублікувала відео у шкіряному платті та подякувала собі за трансформацію.