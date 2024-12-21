Дружина Павліка в декольтованому оксамиті потанцювала коло сяючої ялинки. Відео
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно показувала кадри дорослішання їхнього сина, потішила відео з новорічним вайбом.
Роликом Катя поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Репяхова поправляє на ялинці гірлянди та весело пританцьовує. Для відео вона одягнула оксамитову сукню з V-подібним декольте.
"Як ваш новорічний настрій?" - поцікавилася блогерка у підписників.
Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показувала атмосферні фото з сином, які наробила коло новорічної ялинки.
Як відомо, якось Репяхова опублікувала відео у шкіряному платті та подякувала собі за трансформацію.
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