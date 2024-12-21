Дружина Павліка в декольтованому оксамиті потанцювала коло сяючої ялинки. Відео

Юлія Леськова 21 грудня, 16:08
Катерина Репяхова позує для фото
Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно показувала кадри дорослішання їхнього сина, потішила відео з новорічним вайбом.

Роликом Катя поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Репяхова поправляє на ялинці гірлянди та весело пританцьовує. Для відео вона одягнула оксамитову сукню з V-подібним декольте.


"Як ваш новорічний настрій?" - поцікавилася блогерка у підписників.

Катерина Репяхова попозувала на камеру

Катя поділилася з фоловерами святковим настроєм

Катерина Репяхова на фото

Блогерка влаштувала танці на тлі новорічної ялинки

Катерина Репяхова показала нове відео
Здається, Репяхова дуже чекає на Новий рік

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показувала атмосферні фото з сином, які наробила коло новорічної ялинки.

Як відомо, якось Репяхова опублікувала відео у шкіряному платті та подякувала собі за трансформацію.

Читайте також:

"Були потрібні зміни": Репяхова показала нову зачіску та бурхливу реакцію чоловіка на неї

"Ледве навчила дарувати квіти без нагадування": Репяхова пояснила, чому Павлік не балує її подарунками, та показала два найцінніші

Репяхова у мініспідниці попозувала з сином в однакових сорочках на тлі гарбузів. Фото

Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів