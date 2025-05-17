"Одне призвело до іншого": Розовий вперше відреагував на слова дружини про його зради

Фото з Instagram

Військовослужбовець та комік Віктор Розовий, дружина якого нещодавно подала на розлучення, вперше прокоментував звинувачення у зраді.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки, як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружину я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обов'язки — я їх виконую", - наголосив комік.

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Віктор зазначив, що у нього та його дружини, Ольги Мерзлікіної не вийшло створити сім'ю.

"Одне призвело до іншого, і у всього є свої причини. Але Ольга була для мене близькою людиною, і мені важливо було розійтися достойно. Тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення(нападки на себе я готовий приймати гідно), а також про те, що далі в інтервʼю ми обоє утримуємося від подробиць", - додав він.

Комік зауважив, що йому потрібен час, аби "переварити" досвід.

"Тому, шановне товариство, буду вдячний вам, якщо утримаєтесь від навішування ярликів і поважатимете приватне життя нас обох. Ми достойні люди! Вдвох! Просто далі у кожного свій шлях", - підсумував Розовий.

Віктор видалив всі спільні світлини зі своєю дружиною в Instagram

Як відомо, Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися у березні 2024-го року. Невдовзі після весілля гуморист отримав тяжке поранення на фронті й довго проходив реабілітацію.