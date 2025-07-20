"Жахливий вигляд": Бекхем насмішила новою зачіскою чоловіка, яку він робив сам собі. Відео
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем насмішила мережу зачіскою свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема, яку він намагався зробити собі самостійно.
У своєму Instagram Вікі опублікувала відео з чоловіком, на якому той прикриває рукою голову.
"Що ти наробив?" - запитала його Вікторія.
Девід пояснив, що вийшла прикра ситуація, коли він підрівнював собі зачіску. Зірка футболу продемонстрував добре помітну трикутну лисину на своїй голові.
"Та штука з машинкою для стрижки впала мені на голову", - сказав він, маючи на увазі насадку, яка випала з машинки під час стрижки.
"Ти намагався сам себе підстригти? Що ти накоїв?" - повторила Вікторія своє запитання, сміючись.
Девід подивився на дружину з докором і зазначив: "Це не смішно".
Проте Вікі вирішила бути чесною з чоловіком, тож сказала:
"Буду з тобою чесною, це має жахливий вигляд".
До речі, молодший син Бекхемів, 20-річний Круз відреагував на допис мами та посміявся з батька, скинувши у коментарі кумедну гіфку.
Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми полюбляють "стібати" одне одного та показувати це у мережі. До прикладу, якось Девід насмішив аудиторію масажем, який йому робила дружина ложками.
Також Девід якось насмішив фанів кулінарним фіаско своєї донечки Харпер-Севен.