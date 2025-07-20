"Жахливий вигляд": Бекхем насмішила новою зачіскою чоловіка, яку він робив сам собі. Відео

Фото з Instagram Девіда Бекхема

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем насмішила мережу зачіскою свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема, яку він намагався зробити собі самостійно.

У своєму Instagram Вікі опублікувала відео з чоловіком, на якому той прикриває рукою голову.

"Що ти наробив?" - запитала його Вікторія.

Девід пояснив, що вийшла прикра ситуація, коли він підрівнював собі зачіску. Зірка футболу продемонстрував добре помітну трикутну лисину на своїй голові.

Здається, Девід сам не очікував, що стрижка не вийде

"Та штука з машинкою для стрижки впала мені на голову", - сказав він, маючи на увазі насадку, яка випала з машинки під час стрижки.

"Ти намагався сам себе підстригти? Що ти накоїв?" - повторила Вікторія своє запитання, сміючись.

Девід подивився на дружину з докором і зазначив: "Це не смішно".

Вікі не змогла стримати сміх, коли Девід продемонстрував свою стрижку

Проте Вікі вирішила бути чесною з чоловіком, тож сказала:

"Буду з тобою чесною, це має жахливий вигляд".

До речі, молодший син Бекхемів, 20-річний Круз відреагував на допис мами та посміявся з батька, скинувши у коментарі кумедну гіфку.

Ось так відреагував молодший син на стрижку Девіда

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми полюбляють "стібати" одне одного та показувати це у мережі. До прикладу, якось Девід насмішив аудиторію масажем, який йому робила дружина ложками.

Також Девід якось насмішив фанів кулінарним фіаско своєї донечки Харпер-Севен.