Бекхем насмішив мережу незвичним масажем від дружини. Відео

Юлія Леськова - 18 травня, 13:52
Девід Бекхем з дружиною позує для фото
Фото з Instagram Девіда Бекхема

Британський футболіст Девід Бекхем насмішив мережу кадрами, як його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем робить йому масаж незвичними предметами. 

"Я: "Можеш помасажувати мої плечі, будь ласка?" Вікторія: "Мої руки недостатньо сильні для твоїх плечей і шиї", - написав Девід. 

Тож Вікі пригадала сцену з легендарного серіалу "Друзі", у якій персонаж Девіда Швіммера робить масаж дерев'яними ложками, й запозичила ідею собі. 


"Дякую за натхнення", - додав Бекхем.

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А ось і легендарна сцена з серіалу Друзі

А ось і легендарна сцена з серіалу "Друзі"

Нагадаємо, родина Бекхемів має чудове почуття гумору й частенько ділиться зі своїми шанувальниками смішними моментами зі свого побуту. Наприклад, якось Девід насмішив мережу кулінарними здібностями доньки Харпер. 

Як відомо, у Бекхемів нещодавно нібито стався розкол у родині - їхній первісток, Бруклін вочевидь посварився з родичами. Інсайдери спочатку стверджували, що це сталося через нову дівчину середнього сина Вікі та Девіда - Ромео, втім пізніше почали ходити чутки, що Бекхем посварилася зі своєю невісткою Ніколою Пельтц. 

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