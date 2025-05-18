Бекхем насмішив мережу незвичним масажем від дружини. Відео
Британський футболіст Девід Бекхем насмішив мережу кадрами, як його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем робить йому масаж незвичними предметами.
"Я: "Можеш помасажувати мої плечі, будь ласка?" Вікторія: "Мої руки недостатньо сильні для твоїх плечей і шиї", - написав Девід.
Тож Вікі пригадала сцену з легендарного серіалу "Друзі", у якій персонаж Девіда Швіммера робить масаж дерев'яними ложками, й запозичила ідею собі.
"Дякую за натхнення", - додав Бекхем.
Нагадаємо, родина Бекхемів має чудове почуття гумору й частенько ділиться зі своїми шанувальниками смішними моментами зі свого побуту. Наприклад, якось Девід насмішив мережу кулінарними здібностями доньки Харпер.
Як відомо, у Бекхемів нещодавно нібито стався розкол у родині - їхній первісток, Бруклін вочевидь посварився з родичами. Інсайдери спочатку стверджували, що це сталося через нову дівчину середнього сина Вікі та Девіда - Ромео, втім пізніше почали ходити чутки, що Бекхем посварилася зі своєю невісткою Ніколою Пельтц.