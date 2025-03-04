Перший млинець нанівець: Бекхем насмішив кулінарним фіаско 13-річної доньки
Британський футболіст Девід Бекхем похизувався, як майстерно посмажив млинці на масницю.
У своєму Instagram багатодітний батько також показав, як на кухні йому склала компанію 13-річна донька Харпер.
"Хлопці, Харпер приготувала вам млинці", - багатообіцяюче підписав відео Бекхем.
До речі, не лише Бекхем старший полюбляє творити на кухні. Раніше його син Бруклін приготував кулінарний "шедевр", який вщент рознесли підписники.
Вікторія в міні та Харпер із голими плечима: Бекхеми в повному складі вишикувалися на тлі ялинки для святкового фото
Сини Бекхема з подружками, мамою та сестрою завітали на презентацію реклами, де їхній татко світить м'язистим тілом у трусах. Відео
"Наростив м'ясця": Бекхем оголив торс для чоловічого глянцю та назвав вправу, яку перестав ненавидіти лише після завершення кар'єри