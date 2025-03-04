Перший млинець нанівець: Бекхем насмішив кулінарним фіаско 13-річної доньки

Британський футболіст Девід Бекхем похизувався, як майстерно посмажив млинці на масницю.

У своєму Instagram багатодітний батько також показав, як на кухні йому склала компанію 13-річна донька Харпер.

"Хлопці, Харпер приготувала вам млинці", - багатообіцяюче підписав відео Бекхем.

Бекхем вправно насмажив млинців

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Судячи з кількості тіста, готували на всю родину

Спочатку Харпер майже вдалося скопіювати майстерність батька

Однак щось пішло не за планом...

До речі, не лише Бекхем старший полюбляє творити на кухні. Раніше його син Бруклін приготував кулінарний "шедевр", який вщент рознесли підписники.