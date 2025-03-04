Бекхеми із нагоди 26-річчя первістка показали рідкісні сімейні кадри з ним маленьким

Вікторія Бекхем святкує 26-річчя свого материнства

Рівно 26 років тому британський футболіст Девід Бекхем і тоді ще учасниця попгурту Spice Girls Вікторія Бекхем стали батьками вперше. У пари народився син, якого назвали Брукліном.

У вівторок, 4-го березня Вікторія з Девідом традиційно привітали первістка з днем народження та показали кілька архівних фото з його дитинства.

"З днем ​​народження, Брукліне! Ми всі тебе дуже любимо та сподіваємось, що у тебе буде чудовий день!! ❤️🎂🎉🎈 Цілуємо", - коротко написала дизайнерка.

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Після народження Брукліна у Бекхем почалася сольна кар'єра

50-річна Бекхем виклала фото, на яких вони з Девідом молоді, а Брукліну приблизно рік-півтора. Також Вікі поділилася світлиною, на якій її чоловік тримає зовсім маленького первістка.

Слідом за дружиною Девід теж виклав фото з іменинником, на якому вони з маленьким Брукліном скорчили кумедні обличчя.

Молодий татко Девід

Впізнаєте у цьому карапузі Брукліна?

Після Брукліна Вікторія народила ще двох синів і дочку

Бекхеми недовго були втрьох, адже вже за три роки у них народився другий син - Ромео

Нагадаємо, у квітні 2022 року Бруклін Бекхем зіграв розкішне весілля з американського актрисою Ніколою Пельтц. Хлопець все ще перебуває в пошуку себе. Він пробував бути фотографом, кухаром і навіть стилістом, через що з нього постійно кепкують у мережі.