Син Бекхемів із дружиною в однакових піжамах кумедно гепнулися з конячки. Відео

Старший син британського подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів, Бруклін, показав, як зустрів Різдво зі своєю дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц.

Закохані наробило домашніх фото у святкових піжамах і посмішило катанням на конячці.

"Різдвяний ранок", - підписав фото Бруклін.

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Таке враження, що цьогоріч майже всі зустрічали свята у піжамах. А ви?

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А ще парочка показала, яку розвагу влаштувала собі у Різдво. Бруклін і Нікола прокотилися на конячці на колесах, однак щось пішло не за планом.

"Гадаю, вона думала, що це закінчиться інакше", - підписав відео Бекхем.

Як би ви назвали цю гру?

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го. Гучне весілля вони відсвяткували у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтц у Маямі.

До речі, батьки Брукліна, Девід і Вікторія святкували Різдво не в піжамах.