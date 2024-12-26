Син Бекхемів із дружиною в однакових піжамах кумедно гепнулися з конячки. Відео
Старший син британського подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів, Бруклін, показав, як зустрів Різдво зі своєю дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц.
Закохані наробило домашніх фото у святкових піжамах і посмішило катанням на конячці.
"Різдвяний ранок", - підписав фото Бруклін.
А ще парочка показала, яку розвагу влаштувала собі у Різдво. Бруклін і Нікола прокотилися на конячці на колесах, однак щось пішло не за планом.
"Гадаю, вона думала, що це закінчиться інакше", - підписав відео Бекхем.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го. Гучне весілля вони відсвяткували у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтц у Маямі.
До речі, батьки Брукліна, Девід і Вікторія святкували Різдво не в піжамах.
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