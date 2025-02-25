Син Бекхемів з дружиною вигуляли парні образи на модному показі. Фото

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, майже 25-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельц знову привернули увагу публіки, з’явившись разом на Тижні моди в Лондоні у схожих образах.

Пара відвідала модний показ Burberry, обравши вбрання з культовим принтом бренду, пише Vogue.

Бруклін зупинився на комплекті з широких штанів та куртки бежевого відтінку з чорними деталями. Його дружина обрала схожі брюки, які доповнила шкіряною курткою. Образ Ніколи завершували високі підбори і стильна стьобана сумка.

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Подружжя потішило однаковим стилем на Тижні моди Фото sophiajcarey

Шанувальники захоплено відреагували на вихід подружжя, зазначивши, що вони виглядають дуже гармонійно та закохано. До речі, Бруклін з обраницею не вперше з'являються в парних образах.

Як відомо, пара одружилась навесні 2022 року. А ще кілька років тому в пресі активно обговорювали непрості стосунки Ніколи з мамою свого коханого, проте, судячи з останніх подій, у родині зараз панує взаєморозуміння. Вікторія Бекхем навіть тепло відгукується про невістку.

Днями молодший брат Брукліна Круз святкував 20-річчя. Зіркові батьки зворушливо привітали хлопця. Також у нього є 22-річний брат Ромео, який нещодавно закрутив роман з діджейкою і моделлю Кім Тернбулл, та 13-річна сестра Харпер.