Бекхем на шопінгу у Лос-Анджелесі вигуляла на диво зухвале декольте. Фото

Тамара Кудрявченко 15 жовтня, 16:45

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем відома своєю стриманістю в одязі та елегантним стилем. Зазвичай її важко уявити в екстраміні чи з декольте до пупа.

Утім, під час косметичного шопінгу в Лос-Анджелесі 50-річна Вікі вигуляла доволі зухвалий як для неї виріз на грудях.

У сторіс Instagram Бекхем виклала фото, де позує в чорній сукні максі з білою оборкою та глибоким декольте, що привідкрило її випнуті перса.

Вікторія Бекхем з декольте

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Лук вона доповнила чорним укороченим жакетом, босоніжками на підборах та сумочкою від власного бренду.

Вікторія Бекхем селфі

Вікі любить обтисле вбрання, яке підкреслює її тендітність, але ніколи не перегинає із надмірною сексуальністю

Нагадаємо, у далекому 2009-му Бекхем "здула" свої штучні груди. А в 2017-му вона казала, що дуже жаліє через збільшення грудей, і ніколи б цього не повторила.

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