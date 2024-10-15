Бекхем на шопінгу у Лос-Анджелесі вигуляла на диво зухвале декольте. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем відома своєю стриманістю в одязі та елегантним стилем. Зазвичай її важко уявити в екстраміні чи з декольте до пупа.

Утім, під час косметичного шопінгу в Лос-Анджелесі 50-річна Вікі вигуляла доволі зухвалий як для неї виріз на грудях.

У сторіс Instagram Бекхем виклала фото, де позує в чорній сукні максі з білою оборкою та глибоким декольте, що привідкрило її випнуті перса.

Таке декольте - рідкість для дружини Девіда Бекхема

Реклама:

Лук вона доповнила чорним укороченим жакетом, босоніжками на підборах та сумочкою від власного бренду.

Вікі любить обтисле вбрання, яке підкреслює її тендітність, але ніколи не перегинає із надмірною сексуальністю

Нагадаємо, у далекому 2009-му Бекхем "здула" свої штучні груди. А в 2017-му вона казала, що дуже жаліє через збільшення грудей, і ніколи б цього не повторила.