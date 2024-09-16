50-річна Бекхем у лосинах і топі похизувалася сталевим пресом
Дизайнерка Вікторія Бекхем з тих зіркових жінок, хто "мучиться" у спортзалі хіба не кожного дня.
У своєму Instagram дружина Девіда Бекхема похизувалася геометричним пресом у перервах між підходами на тренуванні.
Дизайнерка не залишила для сторі жодного коментаря... бо все і так ясно.
Нагадаємо, окрім ранкових 5 кілометрів пробіжки і відтискань на трицепс, у Вікторії також є лайфхак для красивої фігури у вигляді зеленого смузі.
У квітні, до ювілею Вікторії ТаблоID розглянув особливості її стилю.
"Важливо, щоб діти це бачили": Бекхем зізналася Кідман, чим колись жертвувала в стосунках з чоловіком, та знялася у дірках і пуховиках. Фото
Бекхем посвітив голим торсом у спортзалі та пояснив, чому тренується без майки. Фото
Бекхем у мінішортах заобіймала чоловіка й дітей на відпочинку. Фото