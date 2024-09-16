50-річна Бекхем у лосинах і топі похизувалася сталевим пресом

Марія Мельник 16 вересня, 17:45

Дизайнерка Вікторія Бекхем з тих зіркових жінок, хто "мучиться" у спортзалі хіба не кожного дня.

У своєму Instagram дружина Девіда Бекхема похизувалася геометричним пресом у перервах між підходами на тренуванні.

Дизайнерка не залишила для сторі жодного коментаря... бо все і так ясно.

Бекхем у спортивному показалася у спортзалі

Зірка виростила трьох синів: Брукліна, Круза, Ромео, доньку Харпер, зробила власне модне дітище, та ще й знаходить час на себе

скрін з instagram

Нагадаємо, окрім ранкових 5 кілометрів пробіжки і відтискань на трицепс, у Вікторії також є лайфхак для красивої фігури у вигляді зеленого смузі.

У квітні, до ювілею Вікторії ТаблоID розглянув особливості її стилю.

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