"2200 калорій вдень і 2 капучінка": Маремуха показала, чим харчується впродовж дня
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє продовжує проторувати шлях до ідеальної форми.
У своєму Instagram блогерка похизувалася спортивним животиком і розказала, чим харчується впродовж дня.
"2200 калорій вдень і 2 капучінка", - пожартувала про свій раціон Маремуха.
Впродовж дня Маремуха їсть вівсянку, варені яйця, сочевицю з креветкою. сир і картоплю з м'ясом.
Нагадаємо, раніше Маремуха розказувала, які новонабуті корисні звички допомагають їй схуднути.
Приєднуйтесь до дискусії