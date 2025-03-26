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"2200 калорій вдень і 2 капучінка": Маремуха показала, чим харчується впродовж дня

Марія Мельник - 26 березня, 16:30

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє продовжує проторувати шлях до ідеальної форми.

У своєму Instagram блогерка похизувалася спортивним животиком і розказала, чим харчується впродовж дня.

"2200 калорій вдень і 2 капучінка", - пожартувала про свій раціон Маремуха.

Впродовж дня Маремуха їсть вівсянку, варені яйця, сочевицю з креветкою. сир і картоплю з м'ясом.


Сніданок Маремухи
Віка снідає вівсянкою з бананом і арахісовою пастою
Та закріплює це білком
Та закріплює це білком
Обід Маремухи
Маремуха серйозно налаштована на закриття білкового вікна
Цікава чудо-рідина, про яку Віка поки не розказувала

Цікава чудо-рідина, про яку Віка поки не розказувала

Нагадаємо, раніше Маремуха розказувала, які новонабуті корисні звички допомагають їй схуднути.

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