"Почала вперше": Маремуха топлес розкрила секрет стрункої фігури

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася у спортзалі.

У своєму Instagram блогерка також розказала, як підкорегувала спосіб життя.

"А так і не скажеш, що я почала їсти важкі вуглеводи на вечерю разом з білком та овочами! Я почала тренування онлайн, вперше в житті, і харчуватися по програмі цього тренера. Подивимось, що з цього буде. Але мені вже подобається! Правда, сьогодні день ніг, можу змінити думку", - поділилася Маремуха.

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А ще Віка почала лягати спати в один час зі своїм сином, о десятій

Подейкують, у цю фазу циклу жінки відчувають багато сил і енергії

Тож Маремуха вирішила викластись наповну

Нагадаємо, раніше Маремуха показувала своє тіло до та після вагітності і розказувала, як поверталася у форму.