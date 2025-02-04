"Відчуваю любов": Брежнєва показала, як доньки привітали її з 43-річчям і як відсвяткувала в Парижі
Співачка Віра Брежнєва 3-го лютого зустріла свої 43.
Іменинниця відсвяткувала день народження у Парижі і показала, як її привітали найближчі люди.
"Відчуваю любов. Так зворушена вашими прекрасними словами. Щаслива ділитися своєю любов’ю з вами!", - звернулася до аудиторії Віра.
В Insta-сторіс виконавиця також запостила привітання доньок, Сари Кіперман і Соні.
Нагадаємо, кілька місяців тому Брежнєва міркувала про ставлення до віку, сексу та прийняття себе. Ба більше, зірка запевняла, що почуває себе дівчинкою.
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