"Почуваюся іноді дівчинкою": Брежнєва розказала про ставлення до віку, сексу та заміжжя і показалася на тлі Києва у новому кліпі

фото пресслужби Віри

Співачка Віра Брежнєва (вона ж VIRA) завітала на шоу Раміни "30+", де розказала, як ставиться до дорослішання, сексу та чи планує заміж.

Виконавиця також представила новий кліп-побачення з Києвом "Все мине".

"Я не відчуваю цифр зараз, а відчуваю свій досвід, мудрість, багато любові всередині. Можливо, тому що у мене в гарному стані здоров'я, я почуваюся іноді дівчинкою. У мене це почалося десь у 38 років. Ти починаєш розуміти, що змінюєшся і це зміни саме вікові. Не знаю, чи це криза, але було складно", - зізналася зірка.

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"Я з 20 років почувалася сексуальною, але ніколи про це не замислювалася. І коли прийшла до гурту "ВІА-Гра", то не думала, що я якась особлива, хоча пам’ятаю, що вже тоді гормони були яскравими, і це бачили всі. І зараз нічого у цьому стані не змінилося, хоча відтоді пройшло вже 22 роки. Мені сьогодні тема сексу навіть смачніша, бо зараз я знаю, що хочу, як хочу, з ким хочу, а з ким не хочу. Секс — це взаємодія, в якій об’єднується енергія двох людей, тому для мене дуже важливо з ким", - зазначила виконавиця.

В гості до Раміни завітала і дизайнерка Катя Сільченко

"Треба час, щоб познайомитися та зрозуміти, чи людина тобі подобається настільки, щоб цією енергією обмінюватися. Спочатку це пристрасть, "метелики у животі", та коли вже можна довіряти партнеру і сказати, як я хочу, скільки я хочу й чи ми співпадаємо у цьому, — це скарб. Я чула, що чоловіки думають, що у дівчат після 40 років менше бажання. Ну давайте я вам буду звітувати раз на рік", - сміється Віра.

"Я не поспішаю знову заміж. Я зараз дуже щаслива і наповнена коханням. Я не поспішаю заміж, бо там вже була. Для того щоб вийти заміж, зробити разом цей крок, треба дійсно гарно пізнати одне одного. Іноді ми поспішаємо і, на жаль, розуміємо це вже у шлюбі, а треба було "на березі" домовитися і зрозуміти, чи йдемо ми паралельно. Для мене зараз цінність — не шлюб, а круті стосунки", - пояснила вона.

У відео "Все мине" артистка зізналася в коханні любленому місту – Києву, який став головним героєм відеороботи.

У кліпі VIRA зустрічає світанок на затишному балкончику з чашкою кави на Рейтарській, а проводжає захід сонця у серці мегаполісу, що мерехтить вогнями ліхтарів та великих екранів.

"Я завжди мріяла зняти щось типу гімну любові до Києва. І коли почула перші ноти пісні, то прямо побачила всю картинку від початку до кінця. Це і є побачення з улюбленим містом, яке дає тобі сили, - поділилася режисерка Тоня Ноябрьова.

Нагадаємо, раніше Брежнєва розказувала, що цінує у партнері та як оговтувалася після розлучення.