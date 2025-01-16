Брежнєва у шубі українського бренду наробила милих фото з альпаками на Прикарпатті. Фото

Марія Мельник 16 січня, 10:30
Брежнєва з альпаками
фото з Instagram

Співачка Віра Брежнєва, яка віднедавна називає себе Vira, показала "незабутні дні" у .

Зірка вигуляла стильний зимовий лук і замилувала обіймами з альпаками в селі Яворів, що на Івано-Франківщині.

"Незабутні дні на заході України", - підписала фото Віра.


Віра Брежнєва і альпаки

Останнім часом Віра все більше подорожує Україною

Брежнєва у шубці

Зірка вигуляла пухнасту шубу до пухнастих тварин

Брежнєва притулилася до альпаки

До речі, днями співачка Джамала влаштувала схожий фотосет

Брежнєва у хутрі бренду Luvi

Брежнєва у хутрі бренду Luvi

Нагадаємо, в останні дні 2024-го Брежнєва розказувала, що подарувала собі на новий рік.

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Віра Брежнєва
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