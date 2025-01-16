Брежнєва у шубі українського бренду наробила милих фото з альпаками на Прикарпатті. Фото
Співачка Віра Брежнєва, яка віднедавна називає себе Vira, показала "незабутні дні" у .
Зірка вигуляла стильний зимовий лук і замилувала обіймами з альпаками в селі Яворів, що на Івано-Франківщині.
"Незабутні дні на заході України", - підписала фото Віра.
Нагадаємо, в останні дні 2024-го Брежнєва розказувала, що подарувала собі на новий рік.
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