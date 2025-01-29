Брежнєва у фактурному кутюрі засвітилася на показі відомого модельєра в Парижі. Відео

Віра Брежнєва на Тижні моди в Парижі Фото Hovhannes Boranyan

Співачка Віра Брежнєва стала гостею показу нової колекції французького модельєра Стефана Роллана у рамках Паризького тижня моди.

Для фешн-заходу, на якому також була перша леді Франції Бріджит Макрон, Брежнєва обрала сукню від Роллана з його колекції Haute Couture FW24-25.

Брежнєва обрала сукню з чорного вовняного крепу зі скульптурним бантом та масивною брошкою

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Фото, зокрема і з самим кутюр'є, Віра виклала в Instagram. Як вона потрапила на показ і як давно знайома з Ролланом, артистка не уточнила.

Брежнєва зі Стефаном Ролланом

До речі, на минулому тижні моди в Парижі, восени 2024 цю сукню на подіумі презентувала канадська супермодель Коко Роша.

Бріджит Макрон теж була на показі Роллана

Нагадаємо, зовсім нещодавно 42-річна Віра Брежнєва була на Прикарпатті і позувала не у французькому кутюрі, а в штучній шубі українського бренду, і компанію їй склали альпаки.