Карти, дівчачі посиденьки та смаколики: Брежнєва показала свої "французькі канікули". Фото

Юлія Леськова 7 липня, 12:41
Віра Брежнєва відпочила у Франції
Фото з Instagram Віри Брежнєвої

Співачка Віра Брежнєва влаштувала собі канікули у Франції в дівочій компанії.

Фотозвітом з відпочинку вона поділилася у своєму Instagram.

Окрім селфі, 42-річна Віра показала будинок, в якому жила у Франції, затишні вечері за великим столом та смаколики, якими ласувала.


Віра Брежнєва позує для селфі

Віра влаштувала собі французький відпочинок

Віра Брежнєва у французькому будинку

Ймовірно у цьому будинку жила співачка

Брежнєва показала краєвиди Франції

Неймовірно естетичні краєвиди, правда?

Віра Брежнєва з подругами в кафе

Дівчачі посиденьки у Франції

Віра Брежнєва позує для фото

Як же ж у Франції не посмакувати келихом винця?

Брежнєва у спортлуці на селфі
Без спорту не обійшлося навіть на відпочинку
Віра Брежнєва показала, що їла у Франції

А після спорту можна і вуглеводів попоїсти

Фото з Instagram Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва грає у карти
Віра пограла в карти з друзями

"Французькі канікули. Цьомки", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва разом зі своєю подругою, дизайнеркою Катериною Сільчинко показалася на відпочинку в Італії.

Як відомо, якось співачка розповіла, що у свої 42 роки вона почувається краще, ніж у 20.

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Віра Брежнєва
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