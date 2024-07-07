Карти, дівчачі посиденьки та смаколики: Брежнєва показала свої "французькі канікули". Фото
Співачка Віра Брежнєва влаштувала собі канікули у Франції в дівочій компанії.
Фотозвітом з відпочинку вона поділилася у своєму Instagram.
Окрім селфі, 42-річна Віра показала будинок, в якому жила у Франції, затишні вечері за великим столом та смаколики, якими ласувала.
"Французькі канікули. Цьомки", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва разом зі своєю подругою, дизайнеркою Катериною Сільчинко показалася на відпочинку в Італії.
Як відомо, якось співачка розповіла, що у свої 42 роки вона почувається краще, ніж у 20.
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