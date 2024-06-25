Брежнєва посвітила засмаглими ногами в бежевому міні від відомої подружки

25 червня, 17:30
Брежнєва у топі і шкірі

Віра Брежнєва показалася у луці бренду подруги

Співачка Віра Брежнєва, яка нині разом з подругою, дизайнеркою Катерино Сільченко відпочиває в Італії, схоже, неабияк піддалася її впливу.

Про це свідчить фото 42-річної Віри у луці від бренду Каті the COAT.

Брежнєва показалася у бежевому міні і доповнила образ окулярами та навушниками.


Віра Брежнєва у міні
Чудово, коли твоя подруга дизайнер, а в тебе модельні параметри. З дружби Каті і Віри могла б вийти крута колаборація
Про секрет струнких ніг співачка вже неодноразово розказувала

Про секрет струнких ніг співачка вже неодноразово розказувала

Нагадаємо, раніше і сама Катя хизувалася італійськими луками. Один з них - з зірочками на грудях, заслуговує на окрему увагу.

Читайте також:

Брежнєва з нагоди 72-річчя мами показала рідкісні фото з нею та сестрами

Брежнєва в окулярах та з запальничкою приміряла ретро для стильних фото

Сімейний флешмоб? Брежнєва та її 23-річна донька похизувалися оголеними животами в мережі

Віра Брежнєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів