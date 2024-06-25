Брежнєва посвітила засмаглими ногами в бежевому міні від відомої подружки

Віра Брежнєва показалася у луці бренду подруги

Співачка Віра Брежнєва, яка нині разом з подругою, дизайнеркою Катерино Сільченко відпочиває в Італії, схоже, неабияк піддалася її впливу.

Про це свідчить фото 42-річної Віри у луці від бренду Каті the COAT.

Брежнєва показалася у бежевому міні і доповнила образ окулярами та навушниками.

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Чудово, коли твоя подруга дизайнер, а в тебе модельні параметри. З дружби Каті і Віри могла б вийти крута колаборація

Про секрет струнких ніг співачка вже неодноразово розказувала

Нагадаємо, раніше і сама Катя хизувалася італійськими луками. Один з них - з зірочками на грудях, заслуговує на окрему увагу.