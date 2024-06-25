Брежнєва посвітила засмаглими ногами в бежевому міні від відомої подружки
25 червня, 17:30
Співачка Віра Брежнєва, яка нині разом з подругою, дизайнеркою Катерино Сільченко відпочиває в Італії, схоже, неабияк піддалася її впливу.
Про це свідчить фото 42-річної Віри у луці від бренду Каті the COAT.
Брежнєва показалася у бежевому міні і доповнила образ окулярами та навушниками.
Нагадаємо, раніше і сама Катя хизувалася італійськими луками. Один з них - з зірочками на грудях, заслуговує на окрему увагу.
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