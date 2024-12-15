Брежнєва привітала свою "любов" з 15-річчям та замилувала фото з нею

Юлія Леськова 15 грудня, 09:54
Віра Брежнєва з молодшою донькою на фото
Фото з Instagram Віри Брежнєвої

Співачка Віра Брежнєва ніжно привітала свою молодшу доньку Сару Кіперман з 15-річчям та показала милі фото з нею.

Світлинами Віра поділилася у своєму Instagram.

"З днем народження, моя любов", - написала Віра.


Сара Кіперман посміхається

Молодшу донечку Сару Віра народила від свого ексчоловіка Михайла Кіпермана. Зараз вона живе з ним та його родиною у Швейцарії

Дві доньки Віри Брежнєвої на фото
Сара зі своєю старшою сестрою Сонею
Молодша донька Віри Брежнєвої за діджейським пультом
Брежнєва, вочевидь, підтримує доньку та її хобі
Маленька донька Віри Брежнєвої

Віра не втрималася й показала, який вигляд мала Сара, коли була немовлям

У своєму Instagram Сара показала власні фото, на яких позує у подарованих квітах у чорній мінісукні.

"Іменинниця. Частина 1", - написала вона.

Нагадаємо, у Віри Брежнєвої є старша донька Соня Кіперман. Дівчині 23 роки. Це донька Віри від стосунків з Віталієм Войченком. Нині вона проживає в Америці.

Як відомо, якось Сара розповідала, що вільно володіє англійською, італійською, російською, українською, іспанською та французькою мовами та планує вивчати дизайн інтер'єру в Інституті Марангоні.

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Віра Брежнєва
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