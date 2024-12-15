Брежнєва привітала свою "любов" з 15-річчям та замилувала фото з нею
Співачка Віра Брежнєва ніжно привітала свою молодшу доньку Сару Кіперман з 15-річчям та показала милі фото з нею.
Світлинами Віра поділилася у своєму Instagram.
"З днем народження, моя любов", - написала Віра.
У своєму Instagram Сара показала власні фото, на яких позує у подарованих квітах у чорній мінісукні.
"Іменинниця. Частина 1", - написала вона.
Нагадаємо, у Віри Брежнєвої є старша донька Соня Кіперман. Дівчині 23 роки. Це донька Віри від стосунків з Віталієм Войченком. Нині вона проживає в Америці.
Як відомо, якось Сара розповідала, що вільно володіє англійською, італійською, російською, українською, іспанською та французькою мовами та планує вивчати дизайн інтер'єру в Інституті Марангоні.
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