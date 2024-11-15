Любов, арт, Далі: Брежнєва у смугастих луках показала свої іспанські канікули
Співачка Віра Брежнєва показала, як провела відпочинок в Іспанії.
У своєму Instagram 42-річна зірка закарбувала цікаві місця, естетичні фото на тлі моря та свої стильні аутфіти.
"Любов, арт і Далі", - коротко підписала фото співачка.
Нагадаємо, останній рік Брежнєву все частіше можна було бачити в Україні. Ба більше, зірка навіть спробувала себе у ролі "провідниці Вірочки" в рамках спеціального проєкту Укрзалізниці до Дня залізничника.
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