Любов, арт, Далі: Брежнєва у смугастих луках показала свої іспанські канікули

Співачка Віра Брежнєва показала, як провела відпочинок в Іспанії.

У своєму Instagram 42-річна зірка закарбувала цікаві місця, естетичні фото на тлі моря та свої стильні аутфіти.

"Любов, арт і Далі", - коротко підписала фото співачка.

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Віра заздалегідь підготувалася до відпустки і зібрала для цього різні луки

Навіть крізь фото можна відчути солонуватий присмак і свіжий запах бризу

Кожне фото Віри сповнене різних емоцій і вайбу

Співачка підловлювала апетитні інфраструктурні шматочки Іспанії

Як бачили Віру обрані нею об'єкти натхнення впродовж відпустки

Як бачили співачку ті, хто надихаються нею

Далі в іспанських спогадах зірки закарбовано самого Далі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Нагадаємо, останній рік Брежнєву все частіше можна було бачити в Україні. Ба більше, зірка навіть спробувала себе у ролі "провідниці Вірочки" в рамках спеціального проєкту Укрзалізниці до Дня залізничника.