Любов, арт, Далі: Брежнєва у смугастих луках показала свої іспанські канікули

Марія Мельник 15 листопада, 15:00
Віра Брежнєва - портретне фото
фото konstantynzakhariy і Брежнєвої

Співачка Віра Брежнєва показала, як провела відпочинок в Іспанії.

У своєму Instagram 42-річна зірка закарбувала цікаві місця, естетичні фото на тлі моря та свої стильні аутфіти.

"Любов, арт і Далі", - коротко підписала фото співачка.


Брежнєва у костюмі - фото в повний зріст

Віра заздалегідь підготувалася до відпустки і зібрала для цього різні луки

Брежнєва біля моря в Іспанії
Навіть крізь фото можна відчути солонуватий присмак і свіжий запах бризу
Кожне фото Віри сповнене різних емоцій і вайбу

Кожне фото Віри сповнене різних емоцій і вайбу

Пейзажі від Брежневої

Співачка підловлювала апетитні інфраструктурні шматочки Іспанії

Як бачили Віру обрані нею об'єкти натхнення впродовж відпустки

Як бачили Віру обрані нею об'єкти натхнення впродовж відпустки

Як бачили співачку ті, хто надихаються нею

Як бачили співачку ті, хто надихаються нею

Далі в іспанських спогадах зірки закарбовано самого Далі

Далі в іспанських спогадах зірки закарбовано самого Далі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Усміхнена Віра з акцентом на талії і фокусом на собі

Нагадаємо, останній рік Брежнєву все частіше можна було бачити в Україні. Ба більше, зірка навіть спробувала себе у ролі "провідниці Вірочки" в рамках спеціального проєкту Укрзалізниці до Дня залізничника.

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Віра Брежнєва
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