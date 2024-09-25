Брежнєва у мікротопі граційно порухалася на ліжку. Відео

Співачка Віра Брежнєва полюбляє демонструвати струнку фігуру та форми у своїх соцмережах.

Вкотре зірка покрасувалася у луці, що акцентував увагу на її декольте. Під ролик артистка підставила одну зі своїх останніх пісень.

Артистка показалася у крихітному топі, який підкреслив її груди скрін з відео

Співачка підставила під відео одну з власних пісень скрін з відео

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скрін з відео

До речі, Брежнєва неодноразово розповідала, як підтримує себе у тонусі. Співачка, яка є мамою двох дочок: 23-річної Соні та 14-річної Сари, полюбляє пілатес та вправи з резинками.

Нагадаємо, раніше Брежнєва розкривала секрети по догляду за собою.