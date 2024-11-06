Брежнєва у рожевих окулярах та велосипедках випнула стегно для фото на заході сонця

Останнім часом співачка Віра Брежнєва дивує прихильників як новинами зі свого особистого життя, так і своїми творчими проєктами в Україні.

Але днями вона поділилася світлинами, знятими явно не на батьківщині.

42-річна Віра у рожевих окулярах та світшоті показала спокусливі стегна в велосипедках. Кадри були зроблені в теплих краях на тлі пальм і заходу сонця. Однак локацію Брежнєва не вказала.

Віра показала рожевий вайб Фото Ann Susiak

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У коментарях підписники порівняли співачку з Барбі.

Схоже, зйомка відбувалася в Америці

"Barbie Girl", - пишуть фоловери

Нагадаємо, Віра Брежнєва після початку повномасштабного вторгнення розірвала стосунки з продюсером Костянтином Меладзе. Пізніше вона розповідала про ідеальні стосунки з собою та про те, як оговталася після розлучення.