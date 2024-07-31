"Бріджит це не сподобається": мережу підірвав поцілунок Макрона і міністерки спорту Франції. Фото

Відкриття цьогорічних Олімпійських ігор, які відбуваються зараз у Парижі, обіцяє надовго запам'ятатися шанувальникам спорту і не лише їм. Назріває новий скандал, і цього разу річ не у якомусь епатажному перформенсі.

Мережа активно обговорює поцілунок президента Франції Еммануеля Макрона та міністерки спорту Амелі Удеа-Кастера.

Поцілунок Макрона та Удеа-Кастера не лишився без уваги Фото AFP via Getty Images

Реклама:

Момент, коли одружена міністерка, вочевидь, захопившись, міцненько поклала руку на потилицю не менш одруженого президента, звісно ж, ухопили камери, пише Daily Mail.

Журнал Madame Fіgaro, опублікувавши фото, назвав поцілунок "цікавим".

Вельми цікавий поцілунок... Фото AFP via Getty Images

"Після відкриття Олімпійських ігор напруга спала, поступившись ейфорії", - зазначає видання.

"Під дією вибуху радості міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера та президент Еммануель Макрон поцілувалися. Поцілунок наробив шуму", - говориться в публікації.

"О-ля-ля!.. Бріджит (Макрон) це не сподобається", - пророкують коментатори.

Декому така взаємодія між президентом та міністеркою видалася "неприпустимою" та "негідною".

Міністерка Удеа-Кастера та президент Макрон Фото з Удеа-Кастера

46-річна Амелі, так само, як і 46-річний президент, одружена. Колишня тенісистка нещодавно вже потрапляла на перші шпальти французьких ЗМІ - вона заприсяглася скупатися в Сені, щоби довести, що річка є достатньо чистою для олімпійських спортсменів, і дотримала слова.

Нагадаємо, два роки тому президент Володимир Зеленський та Еммануель Макрон стали героями мемів через фото з обіймами. А в 2020-му галасу наробило фото українського керманича та його прессекретарки для обкладинки The Guardian Weekend.