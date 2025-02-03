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Віра в Парижі: Брежнєва на фотоспогаді з Тижня моди засвітила оголені стегна в боді

Карина Тімкова 3 лютого, 15:15
Віра Брежнєва в розкішній зеленій сукні

Співачка провела красивий тиждень у Парижі

Усі фото з Instagram

Співачка Віра Брежнєва поділилася з підписниками спогадами з Парижа, де вона відвідала Тиждень моди.

На своїй офіційній сторінці в Instagram вона опублікувала кілька елегантних фото.

В кадрі Брежнєва позує в гримерці в чорному боді, демонструючи стрункі оголені ноги, поки їй роблять макіяж.


Віра Брежнєва в чорному боді в гримерці

Грайлива Віра посвітила стрункою фігурою

Також Віра попозувала для стрітстайлу у розкішній зеленій вечірній сукні.

Віра Брежнєва в неймовірній сукні, що підкреслює її елегантність

Брежнєва потрапила в об'єктиви вуличних фешн-фотографів

Також на знімках співачка позує разом із відомим стилістом Фаруком Чекуфі.

Віра Брежнєва позує разом з відомим стилістом Фаруком Чекуфі на модному заході в Парижі

Зірка зустрілась з відомим стилістом

Окрім стильних заходів Віра відвідала місцеві ресторани і показала красу паризьких вулиць.

Як відомо, у рамках Паризького тижня моди Віра Брежнєва стала гостею показу нової колекції французького модельєра Стефана Роллана.

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Віра Брежнєва
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