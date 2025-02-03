Віра в Парижі: Брежнєва на фотоспогаді з Тижня моди засвітила оголені стегна в боді
Співачка Віра Брежнєва поділилася з підписниками спогадами з Парижа, де вона відвідала Тиждень моди.
На своїй офіційній сторінці в Instagram вона опублікувала кілька елегантних фото.
В кадрі Брежнєва позує в гримерці в чорному боді, демонструючи стрункі оголені ноги, поки їй роблять макіяж.
Також Віра попозувала для стрітстайлу у розкішній зеленій вечірній сукні.
Також на знімках співачка позує разом із відомим стилістом Фаруком Чекуфі.
Окрім стильних заходів Віра відвідала місцеві ресторани і показала красу паризьких вулиць.
Як відомо, у рамках Паризького тижня моди Віра Брежнєва стала гостею показу нової колекції французького модельєра Стефана Роллана.
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