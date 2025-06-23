Козловський замилував спробами сина його нагодувати і порівняв з 1-річним собою. Відео
Співак Віталій Козловський показав, як однорічний синочок Оскар намагався його погодувати.
Миле відео автор "Пінаколади" виклав в Instagram, де також показав фото себе маленького з мамою.
Нагадаємо, про народження первістка Козловський розказав у квітні 2024-го в інтерв'ю своїй екснаречений Раміні Есхакзай.
Як відомо, Оскара похрестили у червні. Кумами Віталія та Юлії стали відома піарниця та продюсер.
До речі, вперше Віталій показав обличчя сина у вересні минулого року.
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