Козловський замилував спробами сина його нагодувати і порівняв з 1-річним собою. Відео

Співак Віталій Козловський показав, як однорічний синочок Оскар намагався його погодувати.

Миле відео автор "Пінаколади" виклав в Instagram, де також показав фото себе маленького з мамою.

Як вам такий милий Віталій?

Чи нагадує вам співак у дитинстві його сина?

Співак також замилував спробами сина його нагодувати

Нагадаємо, про народження первістка Козловський розказав у квітні 2024-го в інтерв'ю своїй екснаречений Раміні Есхакзай.

Як відомо, Оскара похрестили у червні. Кумами Віталія та Юлії стали відома піарниця та продюсер.

До речі, вперше Віталій показав обличчя сина у вересні минулого року.