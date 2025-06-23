Козловський замилував спробами сина його нагодувати і порівняв з 1-річним собою. Відео

Марія Мельник - 23 червня, 12:00

Співак Віталій Козловський показав, як однорічний синочок Оскар намагався його погодувати.

Миле відео автор "Пінаколади" виклав в Instagram, де також показав фото себе маленького з мамою. 

Козловський у дитинстві

Як вам такий милий Віталій?

Козловський з мамою

Чи нагадує вам співак у дитинстві його сина?


Козловський показав, як його годує син

Співак також замилував спробами сина його нагодувати

Нагадаємо, про народження первістка Козловський розказав у квітні 2024-го в інтерв'ю своїй екснаречений Раміні Есхакзай.

Як відомо, Оскара похрестили у червні. Кумами Віталія та Юлії стали відома піарниця та продюсер.

До речі, вперше Віталій показав обличчя сина у вересні минулого року.

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