Від фаната Руслани і переможця "Шансу" до військового і краша зумерів: як змінювався Віталій Козловський. Фото

40-річний співак Віталій Козловський – зірка нульових, а його хіти "Знаєш", "Пинаколада" і "Небо плаче грозами" розривали усі чарти.

Біографія Козловського сповнена злетів і падінь, пліток і метаморфоз. Від палкого фаната Руслани і переможця шоу "Шанс" до публічної війни з Ігорем Кондратюком, служби в ЗСУ та несподіваного батьківства – артист неодноразово зникав і повертався, щоразу змінюючи імідж і вражаючи аудиторію.

ТаблоID зібрав історію змін Віталія Козловського: від дитячих років і дотепер.

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Творче дитинство

Співак Віталій Козловський народився 6 березня 1985 у Львові. З ранніх шкільних років співак почав ходити на різні гуртки і зупинився на танцях. Хореографія захопила зірку ще у 8 років і саме з них він розпочав карʼєру артиста.

Віталія з дитинства тягнуло до творчості Фото з сайту РБК

Юний Козловський був у фан-клубі співачки Руслани, а вже у 14 розпочав танцювати у її шоубалеті. Віталія можна побачити у фільмі Руслани "Останнє Різдво 90-х".

Віталій вибився з фанів до танцівника балету Руслани Фото з Instagram Віталія Козловського

Ще цікавий факт: у 10-му класі Віталій Козловський працював не де-небудь, а у нічному клубі. Там співак заробляв танцями, що його батькам дуже не подобалося - вони його суворо контролювали і вимагали найвищих оцінок у школі.

Батьки були не дуже задоволені цим Фото з сайту Караван

До речі, у шкільні роки Козловський виграв конкурс краси "Красень 2000" і раптово став дуже популярним у школи. Проте це йому не дуже подобалося, тож він почав уникати уваги дівчат і постійно запізнювався на уроки, щоб пересуватися пустими коридорами.

Віталій Козловський зі шкількою подругою Фото з сайту Obozrevatel

Хвиля популярності

Після закінчення школи, у 2002 році, Віталій Козловський вступив в університет на журфак. Батьки не вірили, що хлопець зможе достойно заробляти танцями та співами, тому наполягли на серйозній вищій освіті. З усього можливого, журналістика стала компромісом.

Не довго Козловський провчився на журфаці Фото з Instagram

Минуло не так багато часу зі вступу, коли Козловський вирішив спробувати себе на "Караоке на майдані", котрі приїздили у його рідний Львів. На конкурсі Віталій вразив публіку і свого майбутнього продюсера і затятого ворога (про це пізніше) Ігоря Кондратюка, своїм співом.

Вони ще не знали, що на них чекає... Фото з сайту Clutch

Тоді й розпочалася нова сторінка у біографії Віталія Козловський – він став переможцем і поїхав підкорювати шоу "Шанс". Там співак теж переміг і отримав широку популярність. До речі, на той момент йому було лише 18 років.

Співак використав свій шанс Фото з Instagram Віталія Козловського

Після шоу Віталій розпочав співпрацювати з продюсером Ігорем Кондратюком. За 10 років їхньої співпраці пісні Козловського стали справжніми хітами – "Шекспир", "Знаєш", "Пинаколада" тощо.

Так Віталій став одним з найбільш популярних українських артистів нульових Фото з Instagram

Вайб того часу Фото з сайту Korrespondent

Трошки пізніше співак змінив зачіску Фото з сайту Tochka.net

У 2012 році Віталій Козловський і Ігор Кондратюк розірвали співпрацю. Співак продовжив виступати зі своїми треками, усупереч тому, що не мав на це прав. Виявилося, що усі композиції належали Кондратюку. Відтоді між виконавцем і продюсером розпочалася судова тяганина і публічні сварки. Продюсер обзивав Козловського свинею, а той постійно наголошував, що його намагаються "поставити на коліна". Після публічного скандалу, співак зник з радарів до 2014 року.

Був великий скандал на роки Фото з сайту Telegraf

Зміна стилю і роман з Раміною

У 2014 році співак Віталій Козловський постав у новому амплуа – він підкачав мʼязи, зрізав свої знамениті коси, а його наряди стали більш стриманими. Тоді виконавець розповідав, що почав майже щодня займатися у спортзалі, а також відкрив для себе йогу, яка стала його філософією. До цього він, мовляв, комплексував, що мав брак ваги.

Віталій постав у новому амплуа Фото з Instagram Віталія Козловського

До того ж артист зізнавався, що почав правильно харчуватися і відмовився від алкоголю. Цікаво, що Козловський до цього вважав, що кубики на пресі мають ті, у кого "правильні гени".

Козловський почав демонструвати свої мʼязи Фото з Instagram Віталій Козловський

Мабуть, ні для кого не секрет, що орієнтація Віталія Козловського була частенько предметом суспільної уваги. Та й сам співак про своє особисте майже нічого не розповідав, що підкидало питань фанам. Проте відомо, що у 2013 році Козловський хотів одружитися із дівчиною, на ім'я Надія, але цього не відбулося.

У 2016 році артист зʼявився на публіці з палкою брюнеткою, котрою виявилася нині відома блогерка Раміна Есхакзай. Дівчина зізнавалася тоді, що "навіть не підозрювала, що у Віталіка все добре з орієнтацією".

Козловський здивував Раміну своєю гетеросексуальністю Фото з сайту ТСН

Пара заручилася у тому ж році і планувала весілля, проте вже у 2017 раптово розійшлася – ініціаторкою стала Раміна.

Стосунки не склалися Фото з сайту ТСН

Розрив Козловський сприйняв важко – співак почав знову вживати алкоголь і змінювати жінок. А щоб помститися колишній, показався на обкладинці Playboy голяка.

ЗСУ, батьківство і свобода від Кондратюка

У 2023 році Віталій Козловський мобілізувався. На полігоні співака поголили. Козловський кепкував, що не очікував подібного від армії.

Неочікувані жертви Скріншот з Instagram Віталія Козловського

Спочатку Козловський служив в Національній гвардії, потім в ЗСУ, а згодом його перевели у президентський оркестр Міністерства оборони України.

Війна вносить свої корективи Фото з Instagram

У 2024 році Віталій Козловський у черговий раз увірвався в інфополе і здивував зізнаннями. В одному інтервʼю своїй колишній Раміні співак поділився тим, що одружений зі своєю піарницею Юлією Бакуменко і вони мають спільного сина Оскара.

Сьогодні Козловський - тато і чоловік Фото @vilena_orli

А от нещодавно Віталій Козловський врешті "звільнився" від боргових зобов'язань перед колишнім продюсером Ігорем Кондратюком і повернув усі свої старі хіти. До речі, сума боргу становила близько 2 млн грн. До цього Козловський жалівся, що Кондратюк забирає майже усю його зарплатню військового. На що продюсер зазначив, що Віталій бреше і гроші автоматично стягуються згідно законом.

Врешті Козловський - вільний Фото з Instagram

Бум в TikTok

Повернення прав на свої пісні Віталій Козловський одразу ж відзначив участю на шоу "Нашебачення 2: Повернення легенди". Там він зʼявився зі своєю знаменитою зачіскою і виконав один зі своїх хітів – українську версію "Пінаколада". У кінці шоу Козловський зʼявився ще раз, вже без перуки, і виконав пісню на біс.

Гучна поява Віталія Козловського, одного з найвідоміших співаків нульових, спричинила справжній фурор у соцмережах. Тож, як можна зрозуміти, і меми не забарилися.

До речі, Віталія Козловського встигли порівняти із переможницею "Євробачення-2014" Кончітою Вурст.

Цікаво, що якось артист вже відтворив образ Вурст і здивував схожістю. Тож виходить і меми циклічні?

Схожі? Фото з Instagram Віталія Козловського

Нагадаємо, якось ТаблоID збирав усіх переможців шоу "Шанс". Дізнайтеся, де вони зараз і чим займаються.