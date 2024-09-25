Козловський уперше показав личко сина у кліпі на присвячену йому щемливу колискову. Відео
Співак Віталій Козловський зробив символічний подарунок своєму первісткові Оскару, якому виповнилося 7 місяців. Артист присвятив йому пісню, в кліпі на яку вперше показав широкому загалу обличчя малюка.
Композиція-колискова так і називається: "Сину".
"Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від‘їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти. Сьогодні Оскару виповнюється 7 місяців і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма", - зізнався 39-річний Віталій.
"Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", - зазначив співак.
Кліп - це залаштунки сімейної фотосесії, в якій, окрім Віталія та Оскара, звісно, брала участь і дружина та піарниця артиста Юлія Бакуменко.
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Нагадаємо, те, що вони з Юлією одружені, Віталій Козловський розсекретив уже після народження їхнього сина.
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