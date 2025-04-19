"Перемир'я чути за вікном, дуже балістично": Дантес, Байдак і Тимошенко переспівали "Ялту" Стрикала. Відео

Учасниками гурту є: співак Володимир Дантес та коміки Василь Байдак, Олег Свищ, Антон Тимошенко й Слава Кедр Скріншот з Instagram Володимира Дантеса

Гурт Badstreetboys переспівав пісню "Ялта" українського рок-гурту "Валентин Стрикало" та закликав українців донатити на облаштування командного пункту мінометної батареї 142 ОМБр на Покровському напрямку.

Відеокліп опублікував співак Володимир Дантес у своєму Instagram.

"Ми відчуваємо, коли ви сумуєте найсильніше, і саме тоді й приходимо. А ви сумуєте, коли відчуваєте, що є запит для війська, який дуже хоче бути закритим. Точніше — для облаштування командного пункту мінометної батареї 142 ОМБр на Покровському напрямку", - написали учасники гурту під відео.

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Хлопці переробили слова оригінальної пісні, залишивши тільки музику. У першому куплеті хлопці згадали, так зване, тимчасове припинення вогню.

"Перемир'я чути за вікном, дуже балістично. Ядерку не повернути вже. Я знаю".

"Приємна весна. Тепло. І в пісні теж, хоч слова і холодні, але тепленько на серці буде, бо по-перше — ви допомагаєте збройним силам, а по-друге - за донат від 100 гривень ви маєте можливість виграти 2 квитки з найкращими місцями на НАШЕБАЧЕННЯ 2025", - написав гурт

А приспів тепер звучить так:

"Ялта. Як ти? Знаю, що ти бачиш уві сні. Чисті пляжі, де немає йо**ной русні. Квітень, збори. В цьому світі тільки ми самі, кидай гроші, поки я і ти без'ядерні".

Скріншот з Instagram Володимира Дантеса

Нагадаємо, якось гурт Badstreetboys записали відеокліп про збори разом з третім президентом України Віктором Ющенком, який грав на роялі.

Також закликав донатити на потреби ЗСУ й актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм нового "Холостяка".