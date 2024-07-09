Джессіка Честейн після влучання російської ракети в Охматдит пригадала візит до лікарні і закликала донатити
Голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка від самого початку великої війни підтримує Україну, закликала долучитися до збору коштів на потреби зруйнованої російською ракетою найбільшої української дитячої лікарні "Охматдит".
В своєму Instagram вона запостила відео, де показала, як навідувалася у дитячу лікарню в 2022-му та жахливі наслідки ракетного удару ворога 8-го липня.
"Я відвідувала дітей у лікарні Охматдит у Києві у 2022-му році. Сьогодні вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими з найбільш хворих дітей з усієї країни", - зауважила Чейстейн.
Акторка запостила лінк для донатів у себе в сторіс в Instagram.
Як відомо, 9-го липня оголошено Днем жалоби в Києві.