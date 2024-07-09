Джессіка Честейн після влучання російської ракети в Охматдит пригадала візит до лікарні і закликала донатити

Джессіка Честейн після влучання росіянами у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" закликала донатити

Голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка від самого початку великої війни підтримує Україну, закликала долучитися до збору коштів на потреби зруйнованої російською ракетою найбільшої української дитячої лікарні "Охматдит".

В своєму Instagram вона запостила відео, де показала, як навідувалася у дитячу лікарню в 2022-му та жахливі наслідки ракетного удару ворога 8-го липня.

"Я відвідувала дітей у лікарні Охматдит у Києві у 2022-му році. Сьогодні вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими з найбільш хворих дітей з усієї країни", - зауважила Чейстейн.

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Акторка запостила лінк для донатів у себе в сторіс в Instagram.

Як відомо, 9-го липня оголошено Днем жалоби в Києві.