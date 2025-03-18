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"Дорослішаю чи старію, байдуже": Дантес повідомив, від якого продукту відмовився

Марія Ткаченко - 18 березня, 14:45
Володимир Дантес
Фото з Instagram Дантеса

Співак Володимир Дантес, який не палить і не вживає алкоголю, вирішив позбутися ще однієї звички, що не є корисною для здоров'я. 36-річний чоловік перестав вживати цукор.

Про це Вова повідомив у Telegram і показав, що тепер у його меню.

"Дорослішаю чи старію, байдуже. Але до сигарет та алкоголю долучається цукор. Тепер і без нього. Я бував на антізожному дні, але на зожному дні ніколи. Тож занурюємось)", - зазначив Дантес.


Вова Датнес у Telegram
Скрін із Telegram Дантеса

Як відомо, не так давно Володимир відкрив для себе світ б'юті-процедур. Нагадаємо, днями Дантес розказав, яка ранкова традиція є в них із дочкою його дівчини Даші Кацуріної.

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