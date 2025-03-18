"Дорослішаю чи старію, байдуже": Дантес повідомив, від якого продукту відмовився
Співак Володимир Дантес, який не палить і не вживає алкоголю, вирішив позбутися ще однієї звички, що не є корисною для здоров'я. 36-річний чоловік перестав вживати цукор.
Про це Вова повідомив у Telegram і показав, що тепер у його меню.
"Дорослішаю чи старію, байдуже. Але до сигарет та алкоголю долучається цукор. Тепер і без нього. Я бував на антізожному дні, але на зожному дні ніколи. Тож занурюємось)", - зазначив Дантес.
Як відомо, не так давно Володимир відкрив для себе світ б'юті-процедур. Нагадаємо, днями Дантес розказав, яка ранкова традиція є в них із дочкою його дівчини Даші Кацуріної.
"Кайфую поруч": Дантес розповів, на чому тримаються стосунки з Кацуріною та її дітьми
Фабрика зірок, ДіО.фільми, шлюб із Дорофєєвою та роман із Кацуріною: цікаві факти з життя Володимира Дантеса
Кацуріна показала суперсилу Дантеса у вихованні її дітей. Фото
"Доросла дівчина досі самотня": Дантес чуттєво переспівав хіт Білик 1997-го року. Відео