"Дорослішаю чи старію, байдуже": Дантес повідомив, від якого продукту відмовився

Співак Володимир Дантес, який не палить і не вживає алкоголю, вирішив позбутися ще однієї звички, що не є корисною для здоров'я. 36-річний чоловік перестав вживати цукор.

Про це Вова повідомив у Telegram і показав, що тепер у його меню.

"Дорослішаю чи старію, байдуже. Але до сигарет та алкоголю долучається цукор. Тепер і без нього. Я бував на антізожному дні, але на зожному дні ніколи. Тож занурюємось)", - зазначив Дантес.

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Як відомо, не так давно Володимир відкрив для себе світ б'юті-процедур. Нагадаємо, днями Дантес розказав, яка ранкова традиція є в них із дочкою його дівчини Даші Кацуріної.



