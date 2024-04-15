"Вважала себе недостатньо гарною": Різатдінова в купальнику повигиналася на підлозі і поміркувала про самоцінність
Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова пригадала свої комплекси щодо зовнішності і низьку самооцінку.
В Instagram 30-річна спортсменка запостила гарячу себе в купальнику і поміркувала про самоцінність.
"Завжди є місце для самокритики, але любите себе - необхідно", - закликала Різатдінова.
Нагадаємо, раніше Різатдінова розказувала, як через стрес на початку повномасштабного вторгнення зазнала загострення акне, боротьбу з ним та терапію. А днями Ганна влаштовувала зухвалий фотосет, де демонструвала свій соковитий бюст.
Приєднуйтесь до дискусії