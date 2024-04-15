"Вважала себе недостатньо гарною": Різатдінова в купальнику повигиналася на підлозі і поміркувала про самоцінність

Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова пригадала свої комплекси щодо зовнішності і низьку самооцінку.

В Instagram 30-річна спортсменка запостила гарячу себе в купальнику і поміркувала про самоцінність.

"Завжди є місце для самокритики, але любите себе - необхідно", - закликала Різатдінова.

"Я - колись: вважала себе недостатно гарною, критикувала свої ноги і хотіла довші", - пригадала Різатдінова скрін з відео

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"Я - зараз: люблю себе і кайфую від того, якою стала. Не вважаю себе кращою за всіх, але точно знаю, чого варта", - запевнила спортсменка



Нагадаємо, раніше Різатдінова розказувала, як через стрес на початку повномасштабного вторгнення зазнала загострення акне, боротьбу з ним та терапію. А днями Ганна влаштовувала зухвалий фотосет, де демонструвала свій соковитий бюст.