"Я була в ударі": Гвоздьова у сексі-боді позваблювала танцем. Відео
Хореографка Ілона Гвоздьова похизувалася гіпнотичним відео, в якому продемонструвала танці на підборах та у сексі-боді.
Гвоздьова, яка часто ділиться порадами щодо фізичних навантажень та домашніми воркаутами, виклала відео до свого Instagram.
"Сьогодні я була в ударі. Як вам така Ілона?", – написала вона.
Як відомо, Гвоздьова нещодавно повернулася із Болгарії, де разом із дочкою проводила відпустку. Там хореографка встигла наробити чимало сонячного контенту.
Нагадаємо, Гвоздьова днями відсвяткувала 10 років шлюбу з чоловіком.
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