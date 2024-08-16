"Я була в ударі": Гвоздьова у сексі-боді позваблювала танцем. Відео

Хореографка Ілона Гвоздьова похизувалася гіпнотичним відео, в якому продемонструвала танці на підборах та у сексі-боді.

Гвоздьова, яка часто ділиться порадами щодо фізичних навантажень та домашніми воркаутами, виклала відео до свого Instagram.

"Сьогодні я була в ударі. Як вам така Ілона?", – написала вона.

Ілона продемонструвала звабливі рухи скрін з відео

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скрін з відео

Як відомо, Гвоздьова нещодавно повернулася із Болгарії, де разом із дочкою проводила відпустку. Там хореографка встигла наробити чимало сонячного контенту.

Нагадаємо, Гвоздьова днями відсвяткувала 10 років шлюбу з чоловіком.