"Твоя до кінця і попри все": Гвоздьова на честь 10-ї річниці шлюбу згадала романтичні моменти з чоловіком
Хореографка Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук 13-го серпня святкують 10-ту річницю шлюбу.
З приводу цього Ілона закарбувала чимало романтичних моментів на фото і залишила теплий допис для коханого.
"15 років разом, з них 10 в шлюбі. Продовжуємо танцювати і балансувати! Так багато є що написати, але я залишу ці слова для тебе наодинці. Просто люблю, просто твоя до кінця і попри все", - написала танцівниця.
Як відомо, Іван та Ілона виховують двох дітей: Рію та Домініка. Восени 2022-го подружжя повінчалося. А 8-го березня подружжя відсвяткувало 15 раком разом.
Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова розкрила власний несподіваний лайфхак для довготривалих стосунків.
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