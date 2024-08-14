"Твоя до кінця і попри все": Гвоздьова на честь 10-ї річниці шлюбу згадала романтичні моменти з чоловіком

Марія Мельник 14 серпня, 12:30
Ілона Гвоздьова в обіймах чоловіка

Гвоздьова з чоловіком пригадали моменти разом

Хореографка Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук 13-го серпня святкують 10-ту річницю шлюбу.

З приводу цього Ілона закарбувала чимало романтичних моментів на фото і залишила теплий допис для коханого.

"15 років разом, з них 10 в шлюбі. Продовжуємо танцювати і балансувати! Так багато є що написати, але я залишу ці слова для тебе наодинці. Просто люблю, просто твоя до кінця і попри все", - написала танцівниця.


Ще зовсім юні Ілона і Іван

Ще зовсім юні Ілона і Іван

фото з instagram
Голоторсий Іван в обіймах Ілони

До речі, багато підписників хейтять чоловіка Ілони через те, що він не на фронті. Однак хореографка знає, як дати відсіч цим балачкам

Пригадали і довоєнні часи

Пригадали і довоєнні часи

Фото з весілля Гвоздьової і чоловіка

Як вам весільні луки подружжя?

Як відомо, Іван та Ілона виховують двох дітей: Рію та Домініка. Восени 2022-го подружжя повінчалося. А 8-го березня подружжя відсвяткувало 15 раком разом.

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова розкрила власний несподіваний лайфхак для довготривалих стосунків.

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