Стильно і затишно: як обрати теплі речі на осінньо-зимовий період та з чим їх поєднувати. Фото

Одяг для холодної погоди - дізнайтеся, як правильно його стилізувати Фото: Instagram

Коли осінь відверто нагадує про себе та бадьорить прохолодним вітром, а зима наближається все швидше, хочеться оновити свій гардероб затишними речами.

ТаблоID показує добірку модних образів на холодний період року: від светрів та джемперів до об’ємних спідниць та трикотажних костюмів. Як носити такі речі – дивіться наш традиційний lookbook.

Однотонні джемпер + штани

Коричневий колір є безумовним лідером сезону. І якщо обирати його, то варто не зупинятися на штанах чи блейзері. Беріть одразу все та створюйте неперевершений осінньо-зимовий образ.

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Стильний одяг на осінь, який актуальний цього сезону Фото: Instagram

До об’ємного блейзеру варто обрати приталені штани. Так образ випромінюватиме легкість та витонченість.

Плісирована спідниця + блейзер

Ще один варіант монохрому, але у сірому кольорі. Стильний акцент цієї осені – плісирована спідниця. Додайте до неї відповідний блейзер та улюблені чоботи.

Завершенням образу стане сумка-багет Фото: Instagram

Джемпер + спідниця з деніму

Горизонтальні смужки на об’ємному джемпері можуть виглядати стильно, якщо їх поєднати із довгою спідницею з деніму. Чоботи варто обрати на плоскій підошві, а серед аксесуарів - маленькі сумки.

Стильний одяг на холодну погоду - експериментуйте з кольорами Фото: Getty Images

Короткий сарафан + гольф

Для поціновувачок сарафанів та коротких суконь є чудова новина. Їх сміливо можна носити восени та взимку, поєднуючи із теплим гольфом та високими чоботами. До цього мінімалістичного образу добре пасуватиме шкіряна куртка-оверсайз та маленька сумочка.

Одяг на зиму може бути і таким, якщо його правильно стилізувати Фото: Instagram

Коротка спідниця + джемпер

Ще один варіант із розділу "міні". Цього сезону улюблену коротку спідницю можна поєднати із об’ємним трикотажним светром. Для більшої затишності образу додайте високі замшеві чи інші чоботи.

Будьте на стильній хвилі та кидайте виклик холоду Фото: Instagram

Джемпер + штани

Вбрання, натхнене стилем бабусі, але на сучасний лад. Для осіннього перехідного періоду немає нічого кращого за об’ємний джемпер у смужку та відповідні штани. Ідеальний образ для офісу чи зустрічі із друзями.

Знову смужка дає про себе знати Фото: Instagram

Об'ємні спідниця + светр

Під час осінньої прохолоди хочеться максимального затишку. Що краще, ніж теплий светр? Лише додати до нього об’ємну довгу спідницю. Родзинкою образу можуть стати стильні аксесуари або пасок, який можна одягнути на светр.

В такому образі точно не буде холодно Фото: Instagram

Джемпер-поло + атласні штани

Максимальний стиль, який можна продемонструвати цієї осені – джемпер-поло та атласні штани. Найкращим поєднанням для них стане однаковий колір. Різна текстура тканин надає образу унікальності та витонченості.

Додайте улюблені аксесуари - підвіски чи браслети, які доповнять look Фото: Instagram

Сукня + джемпер

Якщо ви досі цього не повторили, то хутчіш виправляти ситуацію. Неймовірно стильний образ цієї осені – довга сукня та джемпер. Здавалося б, що в цьому оригінального? А якщо його зав’язати на талії. Експериментуйте з кольорами та поєднуйте трендові відтінки: від сірого до бургунді.

Невимушена елегантність і простота образу Фото: Instagram

Коротка куртка + джинси

Найстильніше поєднання цієї осені – коротка куртка та широкі джинси. Додайте до цього образу взуття на підборах, щоб зробити образ елегантним та збирайте зачаровані погляди на вулиці.

Костюм + сумка через плече

Ніщо не може бути кращим для холодної погоди, ніж трикотажний костюм. Ніжні пастельні відтінки створять додатковий затишок. А сумка на довгому ремені через плече доповнить образ.

Модний одяг може бути дуже простим Фото: Getty Images

Яскраві колготки + рукавички

Краса красою, але затишок у холодні пори року має бути на першому місці. Тому обираючи стильний костюм із короткою спідницею та жакетом, додайте до нього яскраві колготки. Пасуватимуть до такого образу рукавички відповідно до кольору костюма.

Жіночий одяг на осінь має бути яскравим Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про головні тренди в одязі, які варто повторити цієї осені. А також показував теплі та затишні сукні, які треба додати до свого гардеробу.