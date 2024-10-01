Яскраві кардигани, високі чоботи та подвійні сумки: ТОП трендів в одязі, які варто повторити цієї осені

Другий місяць осені впевнено стартує. І якщо ви досі не оновили свій гардероб для зустрічі з черговою порою року – цей час настав.

ТаблоID розібрався з головними трендами в одязі, які домінуватимуть цього сезону. Від яскравих кардиганів до подвійних сумок – дивіться, як їх носити та з чим поєднувати.

Яскраві кардигани

Аби не піддаватися похмурій осені, до свого гардеробу варто додати яскраві кольори. Є два варіанти: створити точкові акценти або зробити максимально відповідне поєднання речей. Наприклад, яскравий кардиган із круглим вирізом або пуловер та вовняне пальто. Вдалим доповненням до такого образу стануть улюблені джинси та балетки чи інше сезонне взуття.

Модель Кара Делевінь поєднує зелений пуловер із рожевою сорочкою Фото: Getty Images

Реклама:

Крім цього можна звернути увагу і на блакитний жакет, бо верхній одяг на осінь має бути яскравим lv.maxmara.com

Об'ємні спідниці

Чи можуть любителі штанів закохатись у спідниці, запитує видання Harper’s Bazaar. Цієї осені відповідь однозначна: так. Адже головними гравцями сезону стануть об’ємні або круглі спідниці. Вони були представлені на подіумах відомих брендів від замші до вовни. Яскравим доповненням такого образу стануть високі чоботи.

Діловий стиль одягу може включати такі об'ємні шкіряні спідниці Фото: Instagram

Також варто звернути увагу на спідниці з деніму Фото: Instagram

Об'ємні штани

Поруч із спідницями неможливо не згадати штани. Ба більше – об’ємні варіанти теж домінуватимуть цього сезону. Варто звернути увагу на світлі відтінки. А комбінувати такі речі із скульптурним топом та класичним взуттям на підборах. Стильний мінімалізм з нотками індивідуальності.

Дизайн одягу щосезону різноманітний Фото: Instagram

Карго варіант теж серед трендів осені Фото: thefrankieshop.com

Прямокутні жакети

Жакети є безумовним хітом осені 2024 і найстильнішим переходом до зимового верхнього одягу. Але тут варто звернути увагу на головну фішку цього одягу – прямокутна форма і вкорочений низ. Поєднуйте свою робочу куртку з вінтажними джинсами та атласною блузкою. Або додайте спідницю-олівець – вибір необмежений.

Стиль одягу на осінь 2024 Фото: Instagram

Ось такий стильний варіант верхнього одягу на осінь Фото: Instagram

Сукні максі з оборками

Стиль бохо цього року довів, що може бути улюбленцем брендів і головним гравцем на подіумах. Тож, максі-сукні з оборками стануть невід’ємною частиною осіннього образу. Варто лише додати високі чоботи та улюблені золоті прикраси, аби збирати захопливі погляди на вулицях міста.

Стильний одяг не може обійтися без сукні Фото: Instagram

Високі чоботи

Вже неодноразово говорячи про тренди осені, ми згадували високі чоботи. Що ж, давайте окремо і про них. Високі чоботи – не лише про стиль, але й про затишок, комфорт та тепло у період осінніх холодів. Якщо ви полюбляєте міні-сукні чи міні-спідниці – це обов’язковий must have.

Високі чоботи є теплим доповненням до спідниці будь-якої довжини Фото: chloe.com

Пальто + шарф

Що може бути тепліше восени, ніж пальто? Правильно – пальто із шарфом або додатковою накидкою. Про цей тренд уже говорили у 2022 році і ось він знову в моді. Шикарно виглядатиме відповідний верхній одяг у модних кольорах осені: від зеленого до винного червоного.

Верхній одяг на осінь у кремових відтінках - стильно та елегантно Фото: cos.com

Своєю чергою стилісти демонструють і вкорочені варіанти Фото: Instagram

Подвійні сумки

Тренд на сумки, до яких прикріплений маленький звисаючий гаманець чи інша прикраса – не є новим. Тепер акценти змістилися ще більше. Додайте до об’ємної сумки через плече маленький шовковий клатч, граючи на поєднанні кольорів.

Як вам такий варіант модного аксесуару на осінь? Фото: Instagram

Раніше ТаблоID писав про стильні сукні на осінь, які варто додати до свого гардеробу. Та показував, як стилізувати ботильйони та джинси.