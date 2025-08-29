YAKTAK та Ivan Navi пояснили, чому не скасували концерт у Києві після масованого обстрілу з жертвами

Українські співаки YAKTAK та Ivan Navi, попри масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня, не скасували свій концерт того ж дня у столиці.

Артисти виступили у Софіївський Борщагівці, поки тривали рятувальні заходи після масованої атаки, і своїм вчинком викликали обурення у мережі.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник відразу відреагував на концерт, де виступали YAKTAK та Ivan Navi.

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - написав Калашник.

Музиканти ж відреагували на інцидент пізніше. Спершу ситуацію прокоментував YAKTAK. Артист запевнив, що концерт був безкоштовним.

А пізніше, 29-го серпня, у День жалоби, у сторіс на скандал відреагував і Ivan Navi.

"Сьогодні День жалоби за загиблими в Києві від вчорашнього ракетного удару, а також День памʼяті загиблих захисників і захисниць України. Страшно усвідомлювати, що чорні дні вже накладаються у календарі. Співчуваю усім, хто постраждав та рідним загиблих Памʼятаймо і шануймо військових, які віддали життя за наш захист. Вчора відбувся благодійний концерт, на якому зібрали понад пів мільйона гривень для відновлення палат у київському військовому госпіталі", - пояснив він.

Скандальний випадок трапився і у 2021-му. Чернівецький блогер Олександр Заліско опинився в епіцентрі скандалу через те, що 27-го листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, гучно відсвяткував день народження у львівському Будинку вчених.

Нещодавно у центрі скандалу опинилася і співачка Настя Каменських. У серпні артистка виступила в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку, де виконала композиції російською мовою, зокрема "Красное вино", "Это моя ночь" і"Попа как у Ким".