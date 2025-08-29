Після обіцянок не співати російською: Каменських опинилася в центрі мовного скандалу через виступ у США. Відео

Настю Каменських розкритикували за виступ російською в США та за висловлювання про "одну мову" Фото instagram

38-річна співачка Настя Каменських (NK) опинилася в центрі скандалу після своїх концертів у США. У серпні артистка виступила в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку, де виконала композиції російською мовою, зокрема "Красное вино", "Это моя ночь" і "Попа как у Ким".

У мережі почали ширитися відео з її виступів, які викликали хвилю критики. Користувачі дорікнули співачці тим, що під час повномасштабної війни вона свідомо повернулася до мови, від якої раніше публічно відмовилася.

Нагадаємо, у 2022 році в інтерв'ю Аліні Доротюк Каменських наголошувала, що більше не співатиме російською та засуджувала присутність російських виконавців у музичних чартах. Однак нині артистка пояснює, що частину своїх хітів вона продовжує виконувати російською, аби бути зрозумілою для слухачів, які підтримують Україну, але не володіють українською.

Особливо аудиторію здивувала фраза, яку Настя промовила російською мовою зі сцени в Маямі.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти спілкуєшся. Є одна мова, яку розуміє весь світ. Знаєте що це? Це — любов. Найголовніше почуття у світі — любов", — сказала вона.

Ось, як на це відреагували у мережі:

Далеко не всі зрозуміли рішення NK співати російською в Америці

Дехто впевнений, що треки краще звучали б українською мовою

До речі, в лютому, чоловік співачки, продюсер Потап дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, в якому розповів про свою заборону в РФ та про свій "батьківський діалог" з Валерієм Залужним.

Він також ошелешив публіку своїм новим творчим амплуа, коли представив себе "старшим братом зі Східної Європи".

А якось продюсерка Ірина Горова прокоментувала свою думку, щодо спроб Насті стати популярною за кордоном.