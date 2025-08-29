Після обіцянок не співати російською: Каменських опинилася в центрі мовного скандалу через виступ у США. Відео
38-річна співачка Настя Каменських (NK) опинилася в центрі скандалу після своїх концертів у США. У серпні артистка виступила в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку, де виконала композиції російською мовою, зокрема "Красное вино", "Это моя ночь" і "Попа как у Ким".
У мережі почали ширитися відео з її виступів, які викликали хвилю критики. Користувачі дорікнули співачці тим, що під час повномасштабної війни вона свідомо повернулася до мови, від якої раніше публічно відмовилася.
Нагадаємо, у 2022 році в інтерв'ю Аліні Доротюк Каменських наголошувала, що більше не співатиме російською та засуджувала присутність російських виконавців у музичних чартах. Однак нині артистка пояснює, що частину своїх хітів вона продовжує виконувати російською, аби бути зрозумілою для слухачів, які підтримують Україну, але не володіють українською.
Особливо аудиторію здивувала фраза, яку Настя промовила російською мовою зі сцени в Маямі.
"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти спілкуєшся. Є одна мова, яку розуміє весь світ. Знаєте що це? Це — любов. Найголовніше почуття у світі — любов", — сказала вона.
Ось, як на це відреагували у мережі:
До речі, в лютому, чоловік співачки, продюсер Потап дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, в якому розповів про свою заборону в РФ та про свій "батьківський діалог" з Валерієм Залужним.
Він також ошелешив публіку своїм новим творчим амплуа, коли представив себе "старшим братом зі Східної Європи".
А якось продюсерка Ірина Горова прокоментувала свою думку, щодо спроб Насті стати популярною за кордоном.
"Можеш дати мені ляпаса": Єфросиніна в інтерв’ю посперечалася з Соловій через російську мову, а та розповіла про крах стосунків з Жаданом
Сердючка втрапила у скандал через виступ у Юрмалі та поклон перед Пугачовою: що відомо
"Пропагуються цінності ворога": Терен обурився зросійщенню суспільства та байдужості влади до дій Алхім
"Всім заважала": Бобул припустив, що Лорак вижили з українського шоубізу, та підтримав "трудягу" Данилка в мовному скандалі