Від дитячого "Голосу" та ТікТок трендів до дуету з Вакарчуком: секрет успіху 19-річного співака YAKTAK

Пісні 19-річного YAKTAK "Погляд", "Порічка" і "Уночі", котрі лунають звідусіль, зробили співака справжньою сенсацією. Про бекграунд та становлення артиста – далі у матеріалі ТаблоID.

Музичне дитинство на Волині

Ярослав Карпук (справжнє ім’я співака) народився у музичнрій родині в смт Стара Вижівка, Волинської області. Його бабуся викладає музику в Старовижівській дитячій музичній школі, а дідусь – у місцевому професійному ліцеї. Таке середовище допомогло Ярославу з раннього дитинства пройнятися любов'ю до мистецтва та брати участь у незліченних музичних конкурсах.

YAKTAK у дитинстві

Реклама:

Нещодавно почали подейкувати, що YAKTAK – дитина впливових та заможних батьків, і саме вони активно сприяють просуванню кар’єри хлопця. Сам Ярослав розповів в інтерв’ю, що це не так. Артист запевнив, що його батьки звичайні люди "земних" професій, а його дитинство не завжди було легким. Ба більше, бували часи, коли його мама і тато не могли дозволити купити йому те, що мали його однолітки.

Ярослав з бабусею і дідусем Фото з сайту Znaki.fm

Однак Ярослав часто акцентує увагу на тому, що родина підтримувала і підтримує його у всіх його творчих прагненнях та саме цьому він завдячує їм найбільше. Про свої теплі почуття до родини YAKTAK навіть заспівав у пісні "Батькам", а у кліпі показав зворушливі кадри з сімейного архіву.

Народження артиста YAKTAK

Вперше про Ярослава широка публіка дізналася завдяки його участі в шоу "Голос. Діти" у 2019 році. Там він виступав у команді DZIDZIO. Ліричне виконання та вокальний талант допомогли хлопцю дійти до фіналу та посісти друге місце.

Хоч Ярослав і не став переможцем сезону, його участь у шоу привернула увагу багатьох продюсерів і музикантів, що зіграло важливу роль у його подальшій музичній кар'єрі.

На початку своєї творчості співак створював кавери на українські народні пісні. У 2020 році він виклав у TikTok відео на якому виконує рімейк пісні "Гуцулка Ксеня". Ролик одразу ж став вірусним та привернув шалену увагу користувачів платформи не тільки з України, а й з інших куточків світу.

Цей момент став каталізатором його музичної кар’єри, і вже у 2021 році артист почав активно писати власні пісні. Так і народився YAKTAK.

"Багато хто питає, чому саме Yaktak. Все просто, там частинка мого імені та прізвища. Є правда ще одне значення, але його знає тільки команда, це наш маленький секрет", – розповідав Ярослав.

Продюсером YAKTAK став репер Олег Псюк, фронтмен гурту Kalush Orchestra. А сам артист на дистрибуції у лейблу ENKO.

Романтичний вайб

Творчість YAKTAK – це поєднання сучасних тенденцій, душевної лірики та українських народних мотивів. У його піснях сплітаються хіп-хоп, поп та елементи електронної музики. У своїх текстах співак "оголює" свій внутрішній світ та ділиться особистими переживаннями, що допомагає встановлювати глибокий зв’язок зі слухачами, особливо молоддю.

Його хіт "Наречена" став справжнім бумом та швидко розлетівся соцмережами. Потім зʼявився і кліп — мінімалістичне продовження лірики.

Багато своїх пісень Ярослав пише тоді, коли приходить натхнення та переповнюють емоції. Наприклад, пісня "Не мовчи" була написана за 20 хвилин на піку емоційних переживань. А пісню "Уночі", він написав коли його переповнювали почуття до коханої дівчини Аліси. Пізніше вона зʼявилася у його кліпі на цей трек.

"Ця пісня дуже особлива для мене, і в кожен рядок закладений особливий сенс. Я сподіваюсь, романтичний вайб надихне кожного хлопця, який вміє грати на гітарі хоча б два акорди, зіграти цей трек своїй другій половинці. Адже музика − це найкращий спосіб проявити свої почуття, коли слів стає недостатньо", - казав про трек співак.

Колаборації з Jerry Heil, Kola та ОЕ

Шалена популярність артиста отримала своє продовження завдяки активній співпраці з іншими популярними українськими виконавцями. Першою була колаборація з Jerry Heil.

"Ми з Jerry Heil знали один одного давно, я відправив їй демку. А трек "В пустій кімнаті" був записаний на відстані", — розповідав співак.

Вони створили інтимну композицію про хімію між закоханими.

Далі була "Лелека" з MamaRika, лірична балада про втрату дому.

А от продуктом колаборації KOLA YAKTAK стала композиція "Порічка" про взаємне кохання та літній вайб.

Однією з найуспішніших співпраць є пісня "Погляд" з виконавцем SOBOL, яка розповідає про, знову ж таки, безмежне кохання та натхнення, яке воно дарує.

Окрім вище зазначених, дуетом YAKTAK заспівав ще з такими артистами, як Golubenko та Dovi.

Ну і найвизначнішою співпрацею для Ярослава є пісня з його кумиром, фронтменом "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вакарчук і YAKTAK поєднали композиції "Уночі" та "На небі", що сплелися у синергію "На нічному небі".

Євробачення

"Я люблю цей конкурс. Я почав дивитися Євробачення з мамою, коли був ще зовсім малий. У майбутньому я хотів би спробувати свої сили там", – якось сказав в одному з інтерв’ю Ярослав.

Цьогоріч співак був одним із учасників Нацвідбору на Євробачення-2024 з піснею "Lalala". Динамічна композиція про нерозділене кохання запам’яталася суддям та українцям, але, як відомо, не поїхала на конкурс.

Варто згадати, що пісня ще й встигла втрапити у скандал. На артиста посипались звинувачення у плагіаті, начебто пісня YAKTAK звучить точнісінько так само, як композиція "Varto" української виконавиці MANY. Пізніше виявилося, що обвинувачення неправдиві, а ситуація стала ще цікавішою.

"MANY використовувала цей біт (семпл) у лізинг. Ми використовували цей семпл, але на ексклюзивних правах. Ми купили цей біт. Усі, хто використовував цей біт у лізинг, мають видалити свої пісні з усіх платформ. За документами та правилами MANY повинна була видалити цю пісню", - прокоментував тоді артист.

Аліса

Подробиці свого особистого життя співак YAKTAK оберігає від чужих очей, але відомо, що кохана артиста – Аліса Кліщук, студентка четвертого курсу факультету журналістики університету імені Бориса Грінченка.

"Ми знайомі з самого дитинства. З одного селища. Наші батьки давно знайомі. Я знав, що є така дівчина Аліса, але на той момент вона мені не дуже подобалась, як і я їй. Бо я співав, а вона вважала, що я спіймав зіркову хворобу. Але було, зізнаюся. А потім був один момент, це була шкільна дискотека і я крутив із хлопцями, був місцевим діджеєм. І відтоді ми разом", розказував в одному з інтерв’ю YAKTAK.

Аліса і Ярослав знайомі з дитинства Фото з Instagram

Відомо, що дівчина старша за хлопця на 2 роки та працює у команді артиста.

"Аліса зі мною давно, вірила в мене, коли мало хто вірив. Вона допомагає мені в усьому: від того, як я одягаюся до дизайну моїх гітар", – зазначає Ярослав.

Ярослав, вочевидь, не одну пісню присвятив своїй коханій

Утім, артист вважає, що більшість речей мають залишатися приватними, бо саме це робить стосунки особливими.

Що ж, чекаємо на нові пісні та досягнення YAKTAK. А поки пропонуємо прочитати наш матеріал про іншу молоду артистку — Гелю Зозулю, яка завоювала Youtube своїм кліпом "КоляГаля" та "розійшлася полюбовно" з Тарасом Цимбалюком.