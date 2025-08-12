Суркіс замилувала обіймами з 8-місячним сином на чорно-білих фото

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка 17-го грудня минулоріч народила первістка, показалася з ним на портретних фото.

На знімках Яна разом з Олександром замилували обіймами.

"Інстаграм видалив наш перший пост через оголену дупу Саші. Прошу продублювати ваш захват", - попросила мама.

Суркіс з сином замилували спільним фото

Перший раз соціальна мережа не пропустила фото Саші через оголену дупцю...

Як відомо, батько Олександра - футболіст Крістіан Біловар, з яким Яна повінчалася у липні 2023-го року.

Мама не стала довго приховувати обличчя сина і вперше показала його вже у березні. До речі, вже змалку дідусь прищеплює хлопчику правильні цінності.