Суркіс замилувала обіймами з 8-місячним сином на чорно-білих фото
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка 17-го грудня минулоріч народила первістка, показалася з ним на портретних фото.
На знімках Яна разом з Олександром замилували обіймами.
"Інстаграм видалив наш перший пост через оголену дупу Саші. Прошу продублювати ваш захват", - попросила мама.
Як відомо, батько Олександра - футболіст Крістіан Біловар, з яким Яна повінчалася у липні 2023-го року.
Мама не стала довго приховувати обличчя сина і вперше показала його вже у березні. До речі, вже змалку дідусь прищеплює хлопчику правильні цінності.
