"Дід у ділі": дочка Суркіса показала його з онуком на руках

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно вперше стала мамою, замилувала знімком тата зі своїм новонародженим сином Олександром.

У своєму Instagram новоспечена мама також показалася в обіймах чоловіка і батька дитини, футболіста "Динамо" Крістіана Біловара.

"Дід у ділі", - підписала фото Яна.

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Новоспечені батьки маленького Олександра

Нагадаємо, за цікавим збігом обставин Яна стала мамою у свій 23-ий день народження.

Раніше вона показувала малюка і як її привітали після пологів.