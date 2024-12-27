"Дід у ділі": дочка Суркіса показала його з онуком на руках
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно вперше стала мамою, замилувала знімком тата зі своїм новонародженим сином Олександром.
У своєму Instagram новоспечена мама також показалася в обіймах чоловіка і батька дитини, футболіста "Динамо" Крістіана Біловара.
"Дід у ділі", - підписала фото Яна.
Нагадаємо, за цікавим збігом обставин Яна стала мамою у свій 23-ий день народження.
Раніше вона показувала малюка і як її привітали після пологів.
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