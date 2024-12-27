"Дід у ділі": дочка Суркіса показала його з онуком на руках

Марія Мельник 27 грудня, 14:30
Яна Суркіс у помаранчевому
фото з Instagram

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно вперше стала мамою, замилувала знімком тата зі своїм новонародженим сином Олександром.

У своєму Instagram новоспечена мама також показалася в обіймах чоловіка і батька дитини, футболіста "Динамо" Крістіана Біловара.

"Дід у ділі", - підписала фото Яна.


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Нагадаємо, за цікавим збігом обставин Яна стала мамою у свій 23-ий день народження.

Раніше вона показувала малюка і як її привітали після пологів.

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