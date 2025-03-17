Дочка Суркіса вперше показала обличчя 3-місячного сина
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна вперше показала личко свого сина від футболіста Крістіана Біловара.
17-го березня малюку виповнилося 3 місяці, і молоді батьки вирішили, що можна вже припинити приховувати його від загалу.
23-річна Яна запостила фото Олександра в сторіс поруч зі святковим тортиком і кульками.
Нагадаємо, окрім Яни в Ігоря Суркіса є ще й старша дочка Марина від першого шлюбу.
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