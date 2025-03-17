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Дочка Суркіса вперше показала обличчя 3-місячного сина

ТаблоID - 17 березня, 10:40

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна вперше показала личко свого сина від футболіста Крістіана Біловара. 

17-го березня малюку виповнилося 3 місяці, і молоді батьки вирішили, що можна вже припинити приховувати його від загалу.

Дочка Ігоря Суркіса Яна з сином

Яна Суркіс з первістком, личко якого досі приховувала

23-річна Яна запостила фото Олександра в сторіс поруч зі святковим тортиком і кульками.


Онук Суркіса Олександр Біловар

Задється, онук Суркіса схожий на дідуся

Яна Суркіс і Крістіан Біловар

Як відомо, Яна і Крістіан одружилися влітку 2023 року

Фото з Instagram

Нагадаємо, окрім Яни в Ігоря Суркіса є ще й старша дочка Марина від першого шлюбу.

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