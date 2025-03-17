Дочка Суркіса вперше показала обличчя 3-місячного сина

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна вперше показала личко свого сина від футболіста Крістіана Біловара.

17-го березня малюку виповнилося 3 місяці, і молоді батьки вирішили, що можна вже припинити приховувати його від загалу.

Яна Суркіс з первістком, личко якого досі приховувала

23-річна Яна запостила фото Олександра в сторіс поруч зі святковим тортиком і кульками.

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Задється, онук Суркіса схожий на дідуся

Як відомо, Яна і Крістіан одружилися влітку 2023 року Фото з Instagram

Нагадаємо, окрім Яни в Ігоря Суркіса є ще й старша дочка Марина від першого шлюбу.