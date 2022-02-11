Міс Ястремська у спідньому похизувалася фігурою на тлі італійських краєвидів. ФОТО

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавета Ястремська поділилася архівними знімками у спідньому.

На них красуня позує у мереживному комплекті на тлі венеціанських краєвидів.

До речі, точно таку білизну від українського бренду нещодавно засвітила модель Тіна Кунакі

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Першим кадром із цього фотосету красуня похизувалася ще у листопаді 2021-го

Нагадаємо, Ястремська оминула традиційний конкурс у 2020-му. Дівчина отримала корону як "Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, оскільки через пандемію організатори конкурсу вирішили не проводити традиційного змагання.

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