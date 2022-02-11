Міс Ястремська у спідньому похизувалася фігурою на тлі італійських краєвидів. ФОТО
П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:00
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавета Ястремська поділилася архівними знімками у спідньому.
На них красуня позує у мереживному комплекті на тлі венеціанських краєвидів.
Нагадаємо, Ястремська оминула традиційний конкурс у 2020-му. Дівчина отримала корону як "Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, оскільки через пандемію організатори конкурсу вирішили не проводити традиційного змагання.
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