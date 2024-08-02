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"В очікуванні малюка": Монатіки оригінальним фото оголосили про майбутнє поповнення

Тетяна Сухачова 2 серпня, 09:28

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина невдовзі стануть батьками втретє. Радісною звісткою подружжя поділилося у спільному пості в Instagram.

Для оголошення новини Ірина та Дмитро зазнімкувалися пліч-о-пліч, а майбутня багатодітна мама навіть показала чималий животик.

"Новини в стилі "ритми любові". Ми в очікуванні малюка", – лаконічно написали вони.

Ірина та Дмитро Монатіки оголосили про третю дитину

Ірина показала чималенький животик

фото з instagram Монатіків

Як відомо, Монатіки разом вже понад 12 років, з яких 8 у шлюбі. Пара виховує двох синів: Данила та Платона. Але співак не приховував, що хоче ще і донечку.

Нагадаємо, нещодавно своїх синочків співак показав у новому кліпі.

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