"В очікуванні малюка": Монатіки оригінальним фото оголосили про майбутнє поповнення
Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина невдовзі стануть батьками втретє. Радісною звісткою подружжя поділилося у спільному пості в Instagram.
Для оголошення новини Ірина та Дмитро зазнімкувалися пліч-о-пліч, а майбутня багатодітна мама навіть показала чималий животик.
"Новини в стилі "ритми любові". Ми в очікуванні малюка", – лаконічно написали вони.
Як відомо, Монатіки разом вже понад 12 років, з яких 8 у шлюбі. Пара виховує двох синів: Данила та Платона. Але співак не приховував, що хоче ще і донечку.
Нагадаємо, нещодавно своїх синочків співак показав у новому кліпі.
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