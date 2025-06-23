"Немає сил, то повзи": Єфросиніна після нічного обстрілу Києва показала, де відновлює сили

Ведуча та засновниця фонду "Маша" Марія Єфросиніна чергової після масованої атаки на Київ показала, звідки бере енергію.

У своєму Instagram Маша розповіла, що допомагає їй відновитися після безсонних ночей.

"Як каже мій тренер після таких жахливих ночей: "Немає сил йти на тренування, то повзи...". І правда, мені конкретно легшає після навантажень та кардіо. Бо тіло першим бере на себе стрес, страх та стискання від паніки. Наша оболонка всмоктує в себе нічні жахіття... Якщо їх звідти не вибивати, втрачатиметься здоров'я", - пояснила Маша.

Попри відсутність сил, Єфросиніна збирає себе по шматочках і робить кардіо

Нагадаємо, 19-го червня після чергової масованої атаки Маша пояснила, чому її 10-річний син Сашко не хоче виїжджати з України.