"Любить мене": Єфросиніна помочила ніжки в морі та розказала про особливі стосунки з ним

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка днями повернулася з Іспанії, продовжує спамити фото з відпочинку.

У своєму Instagram ведуча показалася біля моря і поміркувала про глибокі стосунки з ним із самого дитинства.

"Море - це велика сила. Стоїш поруч і відчуваєш, яка ти, насправді, крихітна перед гігантом... Але в мене свої стосунки з ним. Море любить мене, море - моє дитинство в Керчі, для мене воно - про постійну сіль на заплутаному волоссі, розмʼякші кінчики пальців та сині губи.

Море - про казкові кримські заходи сонця, про затишок, коли мама накидає на мене мокру теплий великий рушник і дає гарячу кукурудзу. Про риболовлю з татом та теплі вечори, родиною за ухою та грою в дурня", - пригадала ведуча.

Схоже, фото були зроблені в Іспанії, де відпочивала Маша

В серці зірки є окремий куточок для моря

"16 років з народження я провела в морській воді і налагодила з нею свої стосунки: до сірого моря краще не підходити - має поганий настрій; голуба чиста вода - буде тебе пестити, плавай та насолоджуйся; хвилясте - можна шаліть: стрибати, пірнати та із збудженням чекати наближення кожної нової великої хвилі. Я постійно сумую за морем. В мене немає потреби в ньому ненаситно плавати, хочу просто іноді побути з ним", - поділилася думками ведуча.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна здагувала про своє темне дитинство у Керчі.