Єфросиніна в ніжному молочному луці серед смерек заявила, що закохалася

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що справжня любов до Карпат прийшла до неї лише під час повномасштабної війни, коли саме гори стали давати їй відчуття прихистку.

Своїми думками про це вона поділилася в Instagram, опублікувавши фото з мальовничої локації. 46-річна Маша позувала в піджаку та максісукні з прозорою спідницею теплого молочного кольору.

Машу в вишуканому луці зазнімкували на тлі карпатської природи

"Я закохалася... В Карпати...", - заявила зірка.

Телеведуча закохалася в гори

"Дні тут минають без тривог, не лише повітряних, але і внутрішніх. Тут смереки, отари овець, пастухи замість напруги і втоми, які постійно живуть там - у великому місті. Цікаво, я ніколи, до цього пекла особливо не любила гори. Але тепер, оточена тисячолітніми велетнями, я відчула себе наче в прихистку, в укритті. Тут вільніше дихається, бо тут наша земля. І тут реальність не така жорстока, хоча скоріше, тут у Карпатах - це нереальність. Можливість спливти далеко-далеко і на пару днів порадіти простим речам: заходу сонця, тихому небу та свіжозвареному сиру, яким високо на полонині тебе пригощає добра жінка...", - написала вона.

Тут Єфросиніна почувається в укритті

Зірка відпочиває від тривог та радіє простим речам

Зірка замріяно постояла серед дерев

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розповіла, що в неї зникла надія. Але виявилося, що без неї телеведучій навіть легше жити. Після чергового російського обстрілу Києва зірка показувала, де вона відновлює сили.

Як відомо, Маша заміжня за бізнесменом, а нині військовим Тимуром Хромаєвим. Днями жінка зворушила фотографіями, які зробила під час розлуки, загорнувшись у одяг коханого.